BMW Z4 2023: il restyling la rende ancora più sportiva

La Casa dell'Elica ha presentato il nuovo Model Year della Z4, che introduce il pacchetto M Sport di serie e una dotazione di bordo ancora più completa

L’inconfondibile roadster della Casa dell’Elica si aggiorna: il Model Year 2023 della Nuova BMW Z4 coincide con un restyling che rifinisce innanzitutto pochi, ma importanti, elementi della sua estetica, facendola diventare ancora più sportiva e attraente al primo sguardo. Ora la griglia a doppio rene anteriore è più larga e la carrozzeria accoglie di serie su tutti gli allestimenti il pacchetto M Sport, che include i paraurti sportivi, le minigonne e i cerchi in lega da 18 e 19 pollici su pneumatici nelle misure 225/45 e 255/40.

Rivista anche la gamma delle verniciature, che ora dà il benvenuto alle inedite Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic le quali vanno a contrasto con la capote in tela di colore nero o antracite in abbinamento, magari, all’M Shadow Line con inserti in nero lucido sulla cornice dei gruppi ottici e nelle vicinanze delle prese d’aria. Nessun cambiamento evidente, invece, per gli interni, che offrono i sedili sportivi in pelle e una plancia con BMW Live Cockpit Professional che include il quadro strumenti digitale e l’infotainment su schermi da 10,25 pollici.

Passiamo alle motorizzazioni: la Nuova BMW Z4 2023 conferma la gamma del modello precedente che parte quindi dalla versione sDrive 20i, equipaggiata con un propulsore 2.0 Litri turbo-compresso da 197 cavalli e 320 Nm di coppia massima in abbinamento, eventualmente, anche alla trasmissione manuale a sei rapporti. Il gradino successivo è la sDrive 30i, la quale eredita la stesso motore stavolta però potenziato fino a 258 CV e 400 Nm con trasmissione automatica Steptronic Sport a otto rapporti.

Al vertice della gamma, infine, si issa la sportivissima M40i, contraddistinta non solo dal sei cilindri 3.0 Litri turbo da 340 CV e 500 Nm di coppia massima ma anche da un assetto specifico che introduce in via esclusiva gli ammortizzatori Adaptive M a controllo elettronico, il differenziale posteriore M Sport, il pacchetto combinato con volante, battitacco e pedaliera M e l’impianto frenante maggiorato con pinze blu o rosse. Disponibilità e prezzi? Nei concessionari a partire dal mese di novembre 2022.