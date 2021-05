Bugatti Chiron Pur Sport contro Dassault Rafale: chi vince in accelerazione?

La Casa francese ha organizzato un'avvincente "drag race" tra la sua ultima creazione, la Chiron Pur Sport, e il caccia dell'aviazione navale Dassault Rafale

Negli ultimi anni il mondo dell’automobilismo è stato protagonista di alcune sfide non solo interessanti, ma anche capaci di esaltare le performance delle sue creazioni più estreme. Vi ricordate la battaglia sull’aeroporto di Istrana tra la Ferrari 126C di Gilles Villeneuve e l’F-104 Starfighter? Oppure quella sulla pista di Grosseto tra la F2003-GA guidata da Michael Schumacher e lo splendido Eurofighter Typhoon?

Ecco, oggi la storia si è ripetuta nella base aerea francese di Landivisiau dove il marchio Bugatti ha messo a confronto la sua ultima opera d’arte a quattro ruote, la Chiron Pur Sport in allestimento speciale “Les Légendes du Ciel“, con l’eccellenza transalpina dell’aviazione navale che risponde al nome del caccia multiruolo Dassault Rafale Marine.

Due superbi prodotti dell’ingegneria Made in France che vedono nella Bugatti, guidata per l’occasione dal collaudatore ufficiale Pierre-Henri Raphanel, un’edizione limitatissima e numerata a soli 20 esemplari che ripropone sia sulla carrozzeria che negli interni alcuni tratti distintivi proprio dell’aereo prodotto dalla Dassault. Tra questi vogliamo citare la vernice grigio opaco Gris Serpent con dettagli in tricolore blu-bianco-rosso, la griglia del radiatore anteriore in alluminio tagliato al laser, gli interni in pelle Gaucho con loghi specifici dell’edizione “Les Légendes du Ciel” e la caricatura di una scena di sfida tra il velivolo Nieuport 17 e una Bugatti Type 13 – altro legame commemorato da questa serie speciale.

Le somiglianze tra la Chiron Pur Sport e il Rafale Marine proseguono poi nella configurazione dell’abitacolo: sul jet il pilota controlla la maggior parte dei comandi secondo il concetto “mani sull’impugnatura” (Hotas – Hands on Throttle and Stick) e lo stesso si può dire per la Bugatti, dove il guidatore deve semplicemente posizionare le mani sul volante multi-funzione. Anche gli schermi sono molto simili tra i due protagonisti di questa sfida: il Rafale ne ha cinque, mentre la Chiron ne ha due di fronte al pilota e quattro sopra i controlli del climatizzatore.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Bugatti porta in dote un motore W16 da 8.0 Litri capace di erogare la bellezza di 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia massima, mentre il Rafale può contare su due turbofan Snecma M88-2 con postbruciatore in grado di assicurare una spinta variabile da 50 a 75 kN ciascuno – vale a dire l’equivalente “automobilistico” di circa 5.730 cavalli. Saranno sufficienti a battere in accelerazione la supercar del marchio francese? Scopritelo guardando il video della sfida qua sotto!