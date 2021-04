Bugatti Chiron Pur Sport sul set fotografico di un monastero francese

Due esemplari top di gamma della Bugatti Chiron, in versione Sport e Pur Sport, sono stati protagonisti di una prova su strada con meta l'Abbazia des Vaux de Cernay vicino Parigi

La produzione delle bellissime Bugatti Chiron continua senza intoppi e, dopo l’edizione speciale Les Légendes du Ciel dello scorso novembre, ora la Casa di Molsheim ha raggiunto l’esemplare numero 300 sui 500 previsti. Si tratta della pregiata edizione Pur Sport in colorazione “Nocturne”, con diversi particolari in “Grey Carbon”, grigio “Gun Powder” e pelle Beluga Black mista Alcantara per gli interni che donano a questa serie speciale (di per sè realizzata in sole 60 vetture in tutto il mondo) quel tocco di classe in più… che non guasta mai.

Con quel potentissimo W16 8.0 Litri da 1.500 cavalli e 1.600 Nm di coppia massima, sufficienti per raggiungere la velocità massima di 350 km/h e per coprire lo 0-100 in soli 2,3 secondi, la Bugatti Chiron si dimostra ancora una volta un’auto eccezionale, legata fortemente alla città di Parigi e, in particolare, all’ex-monastero Abbaye des Vaux de Cernay dell’XI secolo, scelto di recente dai vertici del brand transalpino per un fotoshooting unico nel suo genere.

Il motivo? Il fondatore di questo marchio, Ettore Bugatti, aveva aperto il suo primo “concessionario” in una località vicina a questa Abbazia circa un secolo fa, trascorrendo poi i suoi ultimi anni di vita nella propria dimora di Neuilly-sur-Seine, paesino a soli 500 metri dall’ultimo showroom inaugurato in tempi recenti. Nella cornice di questo monastero, quindi, due Chiron in versione Sport e Pur Sport sono state protagoniste prima di un test drive e poi di una presentazione stampa, mettendo in bella mostra tutte le loro caratteristiche esclusive.

“Per me personalmente, è un piacere particolare far parte di questo evento Bugatti Parigi e mostrare le Chiron Sport e Chiron Pur Sport ai nostri clienti – ha affermato Guy Caquelin, direttore regionale Europa di Bugatti – Dopo una lunga astinenza e dopo le presentazioni puramente digitali, gli aficionados del nostro marchio hanno finalmente la possibilità di provare e sperimentare le due hypercar dal vivo. I clienti devono essere in grado di vedere, guidare e sentire i modelli Bugatti in modo che possano interiorizzare il loro carattere unico e speciale“. Volete essere protagonisti anche voi di questo unveiling? Date un’occhiata alle foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo!