Bumblebee, la Camaro gialla dei Transformers, è in vendita all’asta!

La concessionaria americana Curated ha messo in vendita un pacchetto di quattro auto che hanno preso parte nella saga dei Transformers

Mentre gli appassionati attendono con impazienza di vedere le mitiche Ducati 916 e Porsche 911 nel prossimo episodio della saga dei Transformers, i collezionisti più facoltosi possono dare un’occhiata all’annuncio della concessionaria americana Curated… la quale ha recentemente messo in vendita un pacchetto di vetture in cui trovano posto alcuni dei protagonisti che hanno reso celebri i “robottoni” più famosi al mondo.

Al prezzo totale (non trattabile) di 2 milioni di dollari ci si potrà mettere innanzitutto in garage la celebre Chevrolet Camaro gialla che risponde al nome di “Bumblebee“, realizzata come modello unico e sul grande schermo in Transformers 3 “Dark of the Moon” proprio come la specialissima Mercedes SLS AMG guidata dalla modella Rosie Huntington.

In loro compagnia è inoltre presente una Ford Mustang GT in versione “Polizia” apparsa nel film Transformers: The Last Knight, basata sulla sesta generazione del 2016 (S550) e altamente personalizzata sia nella livrea che nella dotazione – con tanto di luci e bull-bar anteriore.

L’ultima vettura, invece, è una Lamborghini Aventador del 2014 prodotta appositamente per il regista Michael Bay: apprezzata nel quarto capitolo dei Transformers “L’era dell’estinzione”, è stata dipinta nella tinta Grigio Titans e riporta come ultime quattro cifre del numero di telaio la sigla “1963”, che richiama l’anno di fondazione della factory di Sant’Agata Bolognese.