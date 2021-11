Ducati 916 e Nissan GT-R: ecco i veicoli del prossimo Transformers!

Ambientata nel 1994, la settima pellicola della saga Transformers porterà sul grande schermo diversi veicoli storici come la serie 964 della Porsche 911 e la mitica Ducati 916

A chi non piace la saga dei Transformers? Dopo il primo film uscito nelle sale cinematografiche nel 2007, la lotta tra Autobot e Decepticon è continuata fino ai giorni nostri con altri quattro capitoli girati dal regista Michael Bay e dal più recente spin-off dedicato a Bumblebee, che invece si è concentrato sulla storia della mitica Camaro gialla in versione “robot”.

I “salti nel passato” voluti per dare completezza al filo logico di queste pellicole sono molto utilizzati sul grande schermo e questo vale anche per la serie dei Transformers, che continuerà le sue avventure con un settimo capitolo ambientato secondo le ultime indiscrezioni nel 1994. Sappiamo che questi speciali automi si trasformano in bellissimi (e potentissimi) mezzi a motore a due e quattro ruote quando non sono impegnati in battaglia, quindi che parco vetture ci possiamo aspettare nella prossima iterazione?

Un piccolo suggerimento è arrivato direttamente dal post Instagram pubblicato dal regista Steven Caple Jr, che ha mostrato due foto raffiguranti entrambe le squadre degli Autobot e dei Decepticon protagonisti nel sequel Transformers 7: Rise of the Beasts. Visto che l’ambientazione sarà quella degli anni ’90, i produttori hanno deciso di inserire una bellissima Porsche 911 serie 964, il mitico Volkswagen “Bulli” T1 e l’icona delle Superbike vintage che risponde al nome di Ducati 916, al cui fianco entreranno in scena l’immancabile Camaro gialla e il camion di Optimus Prime.

La “banda” dei Transformers sarà infine completata da una Nissan Skyline GT-R R33, dal carroattrezzi GMC Topkick e da un semirimorchio Mack, che ovviamente interpreteranno la parte dei “cattivi”. Chi riuscirà a spuntarla nella lotta eterna tra Autobot e Decepticon? Lo scopriremo solamente il prossimo 24 giugno 2022, quando l’ultimo capitolo di questa serie uscirà nei cinema: non vediamo l’ora!