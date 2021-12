Calendario Pirelli 2022: Bryan Adams omaggia i 150 anni del marchio italiano

Con il titolo di "On the Road" il celebre cantautore Bryan Adams ha dato vita alla 48esima edizione del Calendario Pirelli, impreziosito da scatti femminili senza tempo

Dopo lo stop per via della pandemia da Coronavirus, il celebre Calendario Pirelli è tornato finalmente a parlare di sè: quella del 2022 è la 48esima edizione che, tra le altre cose, celebra i 150 anni della Casa della P lunga, impegnata da sempre nel fornire pneumatici dalle alte prestazioni per i più disparati veicoli in commercio così come nel ritrarre, una volta all’anno, le più importanti star che hanno fatto la storia della musica e del cinema.

L’autore di quest’opera magistrale è il famoso cantautore canadese Bryan Adams, che per il Calendario Pirelli 2022 ha scelto non solo il nome “On the Road” come titolo da mostrare nella front cover… ma anche come canzone inedita che andrà ad accompagnare gli innumerevoli scatti presenti al suo interno. Durante la presentazione presso l’Hangar Bicocca di Milano, purtroppo, Adams non era presente perchè colpito per la seconda volta dal Covid-19, un problema che fortunatamente non gli ha impedito in precedenza di immortalare i protagonisti del calendario nel nome di un talento “senza età e senza discriminazioni”.

Ecco perchè nei dodici mesi del Calendario Pirelli 2022 trovano posto personaggi famosissimi come Cher, Rita Ora, Iggy Pop (dipinto completamente di un color argento), Bohan Phoenix, Normani, Jennifer Hudson, Saweetie, St. Vincent, Grimes (ex-fiamma di Elon Musk) e Kali Uchis, al quale si aggiunge lo stesso Adams immortalato nel mese conclusivo di dicembre.

“L’idea di Bryan di unire il mondo della musica con quello della strada e del viaggio ci è sembrata perfetta per un Calendario che torna mentre cerchiamo un progressivo recupero della normalità dopo lo scoppio della pandemia – ha commentato il CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera – On the Road è sempre stato nelle mani di grandi artisti, non doveva promuovere ma interpretare la società in cui viviamo: è una riflessione sulla realtà, è un pezzo di vita nel quale il cammino e il viaggio ci accomuna tutti assieme“.