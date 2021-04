Canoo Inc, il pickup elettrico che si trasforma in camper

Canoo Inc è un pickup 100 elettrico con una lunghezza regolabile per trasportare anche gli oggetti più ingombranti. Grazie a degli appositi divisori di spazio e con gusci da camper Canoo diventa un vero e proprio veicolo da viaggio, magari per avventure off-road

Un po’ pickup un po’ camper, o forse la voglia di essere entrambi a seconda della circostanza: nasce così Canoo Inc, l’originale veicolo (100% elettrico, tra l’altro) in grado di trasformare il proprio aspetto.

Canoo Inc: le caratteristiche

Il Virtual Media Day di Motor Press Guild che si è svolto alcuni giorni fa, ovviamente in modalità online, è stata l’occasione buona per svelare il nuovo Canoo Inc, un veicolo versatile, mutuando il gergo dello spettacolo quasi trasformista perché in gradi di essere utilizzato come pickup o come camper, a seconda delle esigenze dell’utilizzatore. Questo particolare mezzo di trasporto dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023 (per il momento è stato annunciato che verranno aperti gli ordini in queste settimane), ma un video che circola in rete mostra già le prime anticipazioni sulle sue caratteristiche. Canoo avrà una dimensione di partenza di 4,6 metri che potrà arrivare fino 5,4 metri per trasportare oggetti di dimensioni importanti. Utilizzando come pickup si apprezzeranno l’area di carico e il piano di lavoro pieghevole dotato di prese elettriche. Entrambi i lati del veicolo ospitano un tavolo ribaltabile integrato nel pannello laterale del pianale, mentre sotto il gradino, si trovano un kit pronto soccorso e un frigorifero.

Grazie a degli appositi divisori di spazio che permettono di separare le varie aree del pianale e optional con gusci da camper Canoo diventa un vero e proprio veicolo da viaggio, magari per avventure off-road, situazione in cui si potrà apprezzare anche la tenda in dotazione. Sotto il cofano lavorerà un motore 100% elettrico con trazione integrale o posteriore e con un’autonomia che dovrebbe essere di almeno 320 km.