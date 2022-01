Carabinieri da record (su un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde) per un trapianto di reni

Una pattuglia ha percorso i 400 km che separano Bergamo da una località tra il Veneto e il Friuli (non rivelata per motivi di privacy) in meno di due ore e mezza per permettere l'intervento chirurgico

A tutta velocità per permettere un importante intervento chirurgico. La storia arriva da Bergamo e racconta del lavoro fatto da una pattuglia dei Carabinieri di Milano che, a bordo di una potente Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde in forza all’arma, ha permesso che un rene potesse arrivare al suo destinatario.

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri

Spesso, le storie legate all’alta velocità hanno avuto un epilogo triste, ma in questo caso le cose sono andate diversamente. Come racconta L’Eco di Bergamo, i protagonisti sono due Carabinieri e un’Alfa Giulia Quadrifoglio Verde. I militari, infatti, a bordo della vettura in dotazione, hanno percorso i 400 km che separano l’ospedale di Bergamo e una località tra il Veneto e il Friuli (non rivelata per motivi di privacy). Decisivo è stata la segnalazione della Centrale trapianti dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia: una volta scattata la chiamata, i Carabinieri hanno messo a disposizione la super car e un pilota particolarmente abile al volante che ha compiuto il tragitto a tutta velocità ma anche in sicurezza.

Alle 11.30 il rene è stato prelevato dai militari dall’ospedale Papa Giovanni XXIII e alle 14 l’organo, conservato in un un contenitore apposito e collocato in un vano ricavato ad hoc, era nelle mani dei medici dell’ospedale di destinazione. Tutto questo grazie (anche) all’impiego dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, la sportiva realizzata ad Arese, con un motore 2.9 centimetri cubi e 510 cavalli di potenza massima, da diverso tempo in dotazione al comando milanese.