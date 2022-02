Che fine ha fatto la Tesla Roadster spedita in orbita?

L'auto, con a bordo il manichino Starman, avrebbe percorso circa 37 milioni di chilometri dal 2018 a oggi ma è difficile che ne sia rimasto ancora qualcosa

Vi ricordate la Tesla Roadster con seduto al volante un manichino riproduzione di un astronauta (soprannominato Starman) che venne lanciata nello spazio nel 2018? Ora si torna a parlare di lei.

Che fine ha fatto Starman e la sua Tesla Roadster?

Da più parti, infatti, ci si domanda che fine abbia fatto la vettura che ha intrapreso questo insolito viaggio (per usare un eufemismo). Dal 2018, anno in cui è stata lanciata in orbita, la Tesla Roadster e Starman, il suo manichino/pilota, avrebbero percorso circa 37 milioni di chilometri, ma una domanda sulle condizioni in cui siano ridotti è doverosa. In quattro anni di navigazione spaziale i fattori di danneggiamento sono stati moltissimi e secondo alcune fonti la vettura sarebbe ormai andata distrutta, magari dopo lo scontro con un meteorite o a causa della dei danna usati dei raggi del Sole.

Stando ai calcoli fatti dai tecnici di Tesla, la Roadster – o quello che ne resta – dovrebbe riavvicinarsi alla Terra poco prima del 2050, ma anche in questo caso i numeri sono approssimativi visto che il conto è stato fatto ipotizzando un viaggio spaziale con un lasso di tempo di 15 milioni di anni. La percentuale di scontro tra il nostro pianete e Starman è pari al 22%, ammesso che del manichino e della vettura ci sia ancora traccia.