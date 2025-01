Tesla Model Y 2025 arriva in Italia: ecco quanto costa

La Tesla Model Y è uno dei veicoli elettrici più desiderati e venduti a livello globale. Questo successo è dovuto in parte alla sua combinazione di praticità, tecnologia avanzata e prestazioni notevoli.

Il 2025 segna l’arrivo di un importante restyling, un aggiornamento denominato Juniper che promette di portare la Model Y a un nuovo livello. È una vera e propria evoluzione che coinvolge sia l’aspetto esteriore che quello interiore del veicolo.

Il nuovo modello suscita grande attesa tra gli appassionati del marchio e gli interessati all’elettrico e questo articolo ha l’obiettivo di offrire una panoramica completa di tutte le novità, dalle modifiche al design alle prestazioni, senza tralasciare i prezzi e le prime reazioni degli utenti.

Disponibilità e versioni

La nuova Tesla Model Y è disponibile per l’ordine in Italia a partire da gennaio 2025. Inizialmente, l’unica versione disponibile è la Launch Series Long Range con trazione integrale. Offre una serie di caratteristiche premium e aggiornamenti esclusivi.

Le consegne di questa versione sono previste per l’inizio di marzo 2025. Successivamente, come annunciato, saranno rese disponibili anche altre versioni più economiche. Questo permetterà a una gamma più ampia di clienti di accedere alla Model Y 2025, offrendo opzioni con diverse configurazioni e fasce di prezzo.

Design esterno: un volto nuovo ispirato al Cybertruck

Il design esterno della Tesla Model Y Juniper segna un cambiamento importante, con un frontale che trae ispirazione dalla famiglia Cyber, in particolare dal Cybertruck e dal Cybercab. Il nuovo stile conferisce al veicolo un aspetto più moderno e distintivo, allontanandosi dall’estetica precedente.

La parte anteriore è caratterizzata da una sottile striscia luminosa a LED che attraversa il muso, divisa in tre segmenti, alleggerendo visivamente il frontale. I fari sono stati ridisegnati e ora sono posizionati alle estremità del paraurti, contribuendo a una linea più pulita.

Passando al posteriore, si notano diverse modifiche, tra cui un nuovo portellone e uno spoiler più pronunciato che migliorano l’aerodinamica. La fascia luminosa a LED posteriore è un elemento di spicco, che si estende per 1,6 metri e non proietta la luce direttamente, ma la riflette su una superficie apposita.

Questa scelta, oltre ad essere esteticamente interessante, serve anche a proteggere la luce da eventuali urti. L’estrattore, ridisegnato, esce dai volumi della carrozzeria per una maggiore protezione.

Le dimensioni della Model Y 2025 sono state leggermente modificate, con un aumento della lunghezza di 4 cm, portando il totale a 4790 mm. Tale incremento si traduce in un maggiore spazio interno, sia per i passeggeri che per il carico. I cerchi in lega sono stati ridisegnati, con opzioni da 19” o 20”.

Le reazioni degli utenti al nuovo design sono state contrastanti. Alcuni apprezzano le linee moderne e l’ispirazione al Cybertruck mentre altri sono più critici, esprimendo dubbi sull’estetica e preferendo il look del modello precedente.

Interni: comfort e tecnologia ispirati alla Model 3

Gli interni del nuovo facelift del crossover 100% elettrico mostrano una forte ispirazione al design della Model 3, in particolare per quanto riguarda la plancia e la console centrale. Si ritrovano, ad esempio, gli inserti in tessuto grigio.

Il cuore dell’abitacolo è rappresentato dal grande display centrale touch, ora con diagonale di 15,4 pollici, leggermente più grande rispetto al modello precedente. Questo schermo gestisce tutte le funzioni del veicolo, dall’infotainment alla navigazione, e rappresenta un punto focale per l’esperienza utente.

In aggiunta, per i passeggeri posteriori, è presente un display da 8 pollici posizionato al termine del tunnel centrale. Questo consente di controllare il climatizzatore e accedere a contenuti multimediali, arricchendo l’esperienza di viaggio per chi siede dietro.

Tesla ha apportato un importante miglioramento ai sedili, che ora non solo riscaldati ma anche ventilati, aumentando il comfort in tutte le stagioni. Gli schienali posteriori sono reclinabili elettricamente, offrendo una maggiore flessibilità e comodità per i passeggeri.

I materiali interni sono stati migliorati, con una maggiore attenzione ai dettagli e ai rivestimenti dei vani portaoggetti. Ad esempio, tutti i vani (inclusi quelli nelle portiere) sono rivestiti in modo morbido.

Un cambiamento importante riguarda il volante: Tesla ha reintrodotto la leva per gli indicatori di direzione sul lato sinistro, abbandonando i tasti sulla razza del volante che erano stati criticati da molti utenti.

Prestazioni e autonomia: arrivano importanti miglioramenti

La Tesla Model Y 2025 introduce miglioramenti importanti in termini di prestazioni e autonomia. L’autonomia dichiarata dal produttore, secondo il ciclo WLTP, è di 568 km, un incremento rispetto al modello precedente.

L’accelerazione è un altro punto di forza della nuova Model Y: è in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 4,3 secondi. La velocità massima, invece, è stata fissata a 201 km/h.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, la Model Y 2025 presenta un consumo ufficiale di 15,3 kWh/100 km. I motori e la batteria rimangono invariati, con informazioni non ufficiali che parlano di 351 CV e 75 kWh.

Tecnologia e sicurezza: un pacchetto completo

La Tesla Model Y 2025 offre un pacchetto completo di tecnologia e sicurezza per garantire un’esperienza di guida all’avanguardia. Il sistema di telecamere è stato potenziato e ora include otto telecamere esterne, tra cui una nuova telecamera frontale per una visibilità migliorata.

Il comfort di guida è stato migliorato con l’introduzione di sospensioni di seconda generazione e un sistema di riduzione del rumore di seconda generazione. Questi aggiornamenti contribuiscono a rendere l’abitacolo più silenzioso e a smorzare le asperità della strada.

La tecnologia di bordo del nuovo restyling è costantemente aggiornata grazie agli aggiornamenti software via OTA. Questi possono introdurre nuove funzionalità, migliorare le prestazioni, e correggere eventuali bug, mantenendo il veicolo sempre al passo con i tempi.

Un focus importante è sui sistemi di assistenza alla guida. La nuova Model Y offre di serie il sistema Autopilot, che include il sistema di autosterzatura e il cruise control adattivo. Sono disponibili anche pacchetti opzionali come l’Autopilot avanzato, che aggiunge la guida assistita in autostrada, i cambi di corsia e i sorpassi avviati dal conducente.

Inoltre, è disponibile l’opzione per la guida autonoma al massimo potenziale, che promette di abilitare la guida autonoma quasi ovunque con un intervento minimo da parte del conducente in futuri aggiornamenti, una volta raggiunti i livelli di affidabilità e le approvazioni normative necessarie.

Connettività e ricarica: facile e veloce

Il nuovo modello offre connettività e ricarica avanzate per rendere l’esperienza di guida più efficiente e piacevole. La vettura è dotata di hardware di seconda generazione per la connettività, che garantisce una maggiore velocità e stabilità nella connessione internet. Questo miglioramento permette di sfruttare al meglio le funzioni online del veicolo, come lo streaming multimediale, gli aggiornamenti software e la navigazione.

Per quanto riguarda la ricarica, la Model Y 2025 supporta una potenza massima di ricarica Supercharger di 250 kW. Grazie alla ricarica rapida, è possibile aggiungere fino a 266 km di autonomia in soli 15 minuti.

Prezzi e opzioni sull’acquisto

La Tesla Model Y 2025 è disponibile in Italia, inizialmente nella versione Launch Series Long Range a trazione integrale, con un prezzo di 61.975 euro. Questo include il colore Nero Pastello e i cerchi Helix 2.0 da 20”.

La vettura può essere acquistata anche tramite finanziamento, con rate mensili a partire da 667 euro e un anticipo di 10.300 euro. Sono previsti, inoltre, 60 mesi, 10.000 km all’anno e un tasso di interesse del 7,20%.

È importante notare che il prezzo della versione Launch Series è superiore rispetto al modello pre-restyling, che attualmente ha un prezzo di listino inferiore di circa 9985 euro. Tuttavia, Tesla offre uno sconto di 4000 euro per le auto nuove consegnate fino al 31 marzo. Il prezzo della nuova Model Y include un bonus Tesla di 4000 euro. Le consegne inizieranno a marzo 2025.

Per quanto riguarda le versioni base, è previsto un aumento di prezzo del 5% rispetto al modello precedente. Attualmente, il prezzo di partenza è di 42.690 euro, quindi è probabile che la nuova versione base avrà un prezzo di poco superiore ai 44.000 euro.

Oltre alla versione base, sono disponibili diversi optional per personalizzare la Model Y 2025:

Autopilot avanzato al costo di 3800 euro, che include la guida assistita da uno svincolo di ingresso a uno di uscita in autostrada, cambi di corsia e sorpassi avviati dal conducente.

al costo di 3800 euro, che include la guida assistita da uno svincolo di ingresso a uno di uscita in autostrada, cambi di corsia e sorpassi avviati dal conducente. Sistema di guida autonoma al massimo potenziale al costo di 7500 euro, che, in futuri aggiornamenti, includerà anche il controllo dei semafori e degli stop.

al costo di 7500 euro, che, in futuri aggiornamenti, includerà anche il controllo dei semafori e degli stop. Set di pneumatici invernali e cerchi per una guida ottimale in condizioni di neve e ghiaccio.

per una guida ottimale in condizioni di neve e ghiaccio. Gancio di traino con capacità fino a 1600 kg.

La versione Launch Series include anche un logo sul portellone e tappetini e soglie sottoporta dedicati.

I primi commenti degli utenti: cosa ne pensano?

Le reazioni degli utenti alla Tesla Model Y 2025 sono state contrastanti. Molti hanno espresso pareri negativi sul design, in particolare sul frontale ispirato al Cybertruck e sui fari posti in basso, che sono stati descritti come “imbruttiti” e “incoerenti”.

Alcuni utenti hanno anche criticato il design del posteriore e la fascia luminosa che unisce i fanali. D’altra parte, alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, definendolo più personale e riconoscibile.

Per quanto riguarda i prezzi, c’è stata una discussione sull’effettivo aumento rispetto al modello precedente. Alcuni hanno sottolineato che il prezzo della Launch Series è più alto, ma che la versione base dovrebbe aumentare solo del 5% circa.

Altri hanno evidenziato gli sconti e i bonus disponibili, che potrebbero rendere l’auto più accessibile. C’è anche una discussione sulla strategia di Tesla di lanciare nuovi modelli a prezzi elevati e poi abbassarli per mantenere vivo l’interesse.

Le tecnologie di guida assistita, come l’Autopilot e la guida autonoma al massimo potenziale, sono state oggetto di discussione. Alcuni hanno espresso scetticismo sulla loro reale efficacia e affidabilità mentre altri hanno evidenziato i progressi compiuti dal brand di Elon Musk in questo campo.

C’è stata anche una discussione sul ritorno alla leva per gli indicatori di direzione, considerato da molti un passo nella giusta direzione dopo le critiche ai pulsanti sul volante.

In merito al confronto tra auto elettriche e termiche, diversi utenti hanno discusso sulla convenienza economica, evidenziando che l’efficienza del motore elettrico è superiore, ma il costo della ricarica alle colonnine può rendere meno conveniente l’utilizzo di veicoli elettrici rispetto a quelli a benzina o diesel.

Altri hanno sottolineato che l’energia elettrica è producibile da fonti rinnovabili, a differenza dei combustibili fossili. È stato anche evidenziato che il costo della bolletta elettrica è influenzato dagli incentivi alle rinnovabili, che possono arrivare a cifre elevate.