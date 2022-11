Chery Omoda 5: SUV elettrico da 204 CV e 450 km di autonomia

La Casa cinese Chery ha presentato ufficialmente un nuovo SUV 100% elettrico che debutterà nel nostro Paese durante il 2023

Da partner di DR Automobiles a casa produttrice vera e propria, pronta a lanciare in esclusiva sul mercato italiano un SUV di nuova concezione 100% elettrico: il marchio cinese Chery ha grandi ambizioni per il futuro e le vuole mettere nero su bianco attraverso l’Omoda 5, presentato ufficialmente nei giorni scorsi seguendo il nuovo linguaggio “Art in motion” attraverso cui esprime linee affilate e dinamiche, un frontale dall’enorme mascherina ad elementi geometrici, un montante D a finitura scura che fa sembrare sospeso il tettuccio superiore e un posteriore dal lunotto inclinato e dalla fascia orizzontale nera che ingloba i gruppi ottici a LED.

Lunga 4,4 metri, larga 1,83, alta 1,59 e con un passo complessivo di 2.630 mm, la nuova Chery Omoda 5 propone inoltre un abitacolo molto ben curato e dall’elevata ergonomia per i cinque passeggeri che possono esservi ospitati – confermando allo stesso tempo una capienza massima del bagagliaio pari a 363 Litri. Sulla plancia, infatti, spicca lo schermo unico con Digital Cockpit e sistema infotainment a tecnologia Cerence ASR, la quale include l’assistente a comandi vocali e la gestione del climatizzatore.

Ottimo anche il pacchetto ADAS disponibile di serie, il quale mette a disposizione ben 16 aiuti per la guida autonoma di Livello 2: dal cruise control adattivo al riconoscimento di pedoni e ciclisti con frenata automatica di emergenza, dal mantenimento della corsia al monitoraggio degli angoli ciechi anche durante le fasi di retromarcia. Passando al motore, la nuova Chery Omoda 5 è equipaggiata con una singola powertrain sincrona a magneti permanenti posizionata all’anteriore da 150 kW (204 cavalli), sufficienti per fermare il cronometro dello 0-100 in soli 7,8 secondi.

Il pacco batterie, invece, ha una capacità di 64 kWh e garantisce fino a 450 km di autonomia calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Come può essere ricaricato? Connettendosi a una colonnina pubblica ad alta velocità, la Casa cinese afferma che il passaggio di disponibilità energetica dal 10 all’80% avviene in soli 35 minuti.