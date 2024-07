Autonomia delle auto elettriche e classifica 2024

L’autonomia delle auto elettriche è uno dei fattori principali da considerare nella scelta di un veicolo a zero emissioni. In questo articolo parleremo delle tecnologie che determinano l’autonomia delle auto elettriche, i km percorribili e alcuni consigli. Infine abbiamo creato una classifica dei modelli con maggiore autonomia nel 2024.

Autonomia auto elettriche: cosa si intende

L’autonomia di una macchina elettrica si riferisce alla distanza che il veicolo può percorrere con una singola carica della batteria. Negli ultimi anni, l’autonomia delle auto elettriche è migliorata notevolmente grazie ai progressi tecnologici e all’innovazione nelle batterie.

Modelli come la Renault Zoe, la Peugeot 208 e la Fiat 500e, un tempo limitati a circa 100 km per carica, ora possono percorrere fino a 300 km o più con una singola ricarica. Questo progresso ha contribuito a ridurre l’ansia da autonomia, rendendo le auto elettriche una scelta sempre più praticabile per un numero crescente di automobilisti.

Cos’è il ciclo WLTP e come calcola l’autonomia dell’auto

Il ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) è una procedura standardizzata utilizzata per determinare i consumi medi di veicoli elettrici, benzina e diesel.

Durante la fase WLTC (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Cycle) del ciclo WLTP, che dura 30 minuti, l’auto percorre 23 chilometri su rulli a una velocità media di 47 km/h.

Questo test comprende quattro fasi di intensità variabile e simula anche situazioni di traffico con il veicolo fermo per il 13% del tempo. Si svolge a 14°C senza aria condizionata in auto. Questo processo di laboratorio garantisce che i dati siano comparabili, permettendo ai clienti di confrontare l’autonomia delle auto elettriche e il consumo tra diversi modelli e marche.

Quanti km di autonomia ha un’auto elettrica

In media, le auto elettriche moderne offrono un’autonomia che varia tra i 200 e i 600 km per singola carica, a seconda del modello e della capacità della batteria. Ad esempio, la Tesla Model S 100 Long Range ha infranto il muro dei 600 km già nel 2017.

Le city car elettriche come la Fiat 500e raggiungono circa 300 km, mentre modelli di segmento superiore, come la BMW iX o la Mercedes EQS, possono superare i 500 km. La ricarica completa di un’auto elettrica moderna può soddisfare la maggior parte delle esigenze settimanali degli utenti, con la crescente disponibilità di punti di ricarica pubblici che aumenta ulteriormente la comodità.

Tempi di ricarica delle macchine elettriche

I tempi di ricarica delle auto elettriche possono variare notevolmente in base alla potenza del caricatore e alla capacità della batteria. Utilizzando un caricatore domestico standard (AC), può richiedere dalle 6 alle 12 ore per una ricarica completa.

Tuttavia, le stazioni di ricarica rapida (DC) possono ridurre significativamente questo tempo, permettendo di caricare l’80% della batteria in circa 30-45 minuti. Ad esempio, la Tesla Supercharger e altre infrastrutture di ricarica rapida stanno diventando sempre più diffuse, rendendo più facile e veloce ricaricare il veicolo durante un viaggio.

Fattori che influenzano l’autonomia della macchina

Diversi fattori possono influenzare l’autonomia di una macchina, tra cui la temperatura esterna, lo stile di guida, il carico del veicolo e l’uso di sistemi come l’aria condizionata o il riscaldamento. La primavera è la stagione migliore per le elettriche, mentre l’inverno può ridurre l’autonomia a causa del freddo che non è mai amato dalle batterie.

Per massimizzare l’autonomia, è consigliabile adottare uno stile di guida efficiente, mantenere una velocità costante e utilizzare il sistema di rigenerazione dell’energia durante la frenata. Inoltre, pre-riscaldare o pre-raffreddare l’auto mentre è ancora collegata al caricatore può aiutare a preservare l’energia della batteria per la guida.

Quanto dura la batteria di un’auto elettrica

La durata di una batteria dipende da vari fattori, tra cui il tipo di batteria, la qualità della gestione termica e il ciclo di carica e scarica. Le batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzate nelle auto elettriche, hanno una durata media compresa tra 8 e 10 anni o tra 1.500 e 2.000 cicli di ricarica completi.

Tuttavia, con l’uso quotidiano, le batterie tendono a degradarsi leggermente ogni anno, riducendo gradualmente la loro capacità e, di conseguenza, l’autonomia del veicolo. La manutenzione regolare e l’uso corretto possono contribuire a prolungare la vita della batteria, garantendo prestazioni ottimali per un periodo più lungo.

Confronto tra autonomia auto elettrica, a benzina e diesel

Tradizionalmente, le auto a benzina e diesel hanno un’autonomia superiore rispetto alle auto elettriche, con serbatoi che permettono di percorrere facilmente oltre 600 km con un pieno. Tuttavia, l’incremento dell’autonomia delle auto elettriche e la diffusione delle stazioni di ricarica veloce stanno riducendo questo divario.

Le auto elettriche di oggi, come la Tesla Model 3 Long Range, possono competere con le auto a combustione interna in termini di autonomia, offrendo oltre 500 km per carica. Inoltre, l’autonomia delle auto a benzina e diesel sta diminuendo poiché i costruttori riducono il peso delle vetture per ridurre i consumi, e i serbatoi contengono meno litri di carburante.

Classifica delle 5 auto elettriche con più autonomia nel 2024

Abbiamo creato una lista di quelle che secondo noi sono le auto elettriche con maggiore autonomia disponibili sul mercato in questo momento.

Mercedes EQS

Autonomia: 782 km

Potenza: 385 kW (523 CV)

Descrizione: L’ammiraglia elettrica Mercedes EQS rappresenta il vertice della tecnologia e dell’efficienza, con un’autonomia straordinaria che la rende ideale per lunghi viaggi senza preoccupazioni.

Tesla Model S

Autonomia: 652 km

Potenza: 493 kW (670 CV)

Descrizione: La Tesla Model S continua a essere un punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche, offrendo prestazioni elevate e una notevole autonomia.

Ford Mustang Mach-E

Autonomia: 610 km

Potenza: 358 kW (487 CV)

Descrizione: Questo SUV elettrico combina il design iconico della Mustang con la tecnologia elettrica avanzata, offrendo una lunga autonomia e un’esperienza di guida entusiasmante.

Tesla Model 3 Long Range

Autonomia: 602 km

Potenza: 258 kW (346 CV)

Descrizione: La Model 3 Long Range è una delle elettriche più popolari sul mercato, grazie alla sua autonomia competitiva e alle eccellenti prestazioni.

BMW iX