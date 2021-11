Chevrolet Corvette: con la Z06 GT3.R solo pista si diventa piloti ufficiali

Oltre alla doppia partecipazione nell'IMSA e nel WEC, il marchio Chevrolet proporrà ai suoi clienti anche la speciale Z06 GT3.R omologata per l'utilizzo in circuito

Il motorsport non è solo Formula 1 e MotoGP: ci sono anche le gare di durata, dove le classi prototipo e GT partecipano alle stesse competizioni su alcuni dei circuiti più iconici del mondo, primo tra tutti il famoso Circuit de la Sarthe dove annualmente si tiene la 24 Ore di Le Mans. In questo contesto esistono numerosi brand che hanno saputo imporsi nel corso degli anni, tra i quali il marchio Chevrolet che, nel 2022, raddoppierà gli sforzi prendendo parte sia al Campionato IMSA americano che al World Endurance Champioship con due equipaggi distinti al volante della potentissima C8.R.

Si tratta a tutti gli effetti della versione da gara della bellissima Z06 stradale, che per il 2024 sarà fornita non solo a team e piloti professionisti ma anche ad amatori nello specifico modello Z06 GT3.R omologato esclusivamente per l’utilizzo in circuito. Questo passo rappresenta uno step evolutivo fondamentale per Chevrolet, dal momento che per la prima volta in assoluto nella sua storia sportiva metterà in vendita un’auto da corsa per i suoi clienti, con la quale partecipare ai più svariati Campionati di categoria GT3 riconosciuti dalla FIA.

La Z06 GT3.R non potrà essere utilizzata su strada e rappresenterà un modello “intermedio” tra la versione commerciale e la specialissima C8.R: da quest’ultima erediterà il telaio in alluminio e tutte le componenti aerodinamiche, mentre dalla prima confermerà il motore V8 LT6 da 5.5 Litri, ridotto nella potenza (compresa tra 500 e 600 cavalli) in nome dei regolamenti che prevedono le restrizioni del BoP (Balance of Performance).

Nonostante ciò, l’aspettativa è di avere tra le mani una vettura eccezionale, come confermato dal direttore degli ingegneri di Corvette Racing Mark Stielow: “È un momento entusiasmante per Corvette, prima con la presentazione della Z06 di serie e ora con la conferma della Corvette Z06 GT3.R per i clienti. Quest’ultima permetterà anche ai team non professionisti di correre con una vera auto da corsa che ha beneficiato di tutto lo sviluppo messo a punto dal nostro reparto corse ufficiale”. Qualche indiscrezione sul prezzo? Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma siamo sicuri che sarà nettamente superiore a quello della versione stradale.