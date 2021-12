Chiave digitale dell’auto: la nuova funzione di Android 12

L'ultima "chicca" del sistema operativo di Google consente di aprire/chiudere le portiere dell'auto e di accendere/spegnere il motore direttamente con lo smartphone

Dopo i profili “lavoro” e i giochi di ultima generazione, il nuovo Android 12 – ultima versione del sistema operativo di Google – è pronto ad offrire ai suoi utilizzatori un’altra interessante funzione che faciliterà sicuramente la vita di tutti coloro che si trovano spesso in viaggio con la propria vettura. Con il nome di “chiave digitale dell’auto“, questa caratteristica permette di utilizzare direttamente lo smartphone per aprire e chiudere le portiere, nonchè per accendere o spegnere il motore quando si ripone il telefono nella dock-station di ricarica specifica.

Avete capito bene: d’ora in avanti potrete anche scordarvi a casa la tradizionale chiave di avviamento della vostra vettura, che potrà essere di fatto sostituita con il vostro fedele “amico” digitale. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, però, ci sono delle limitazioni: gli unici smartphone attualmente supportati sono i Google Pixel 6 e 6 Pro assieme alla famiglia dei Samsung Galaxy S21, da utilizzare in abbinamento solo ad alcuni modelli (i più recenti) del marchio BMW con la specifica App della Casa dell’Elica.

La volontà di “Big G”, ovviamente, è quella di ampliare progressivamente entrambe le liste di dispositivi e di veicoli compatibili, in modo da estendere tale funzionalità a un più folto pubblico di automobilisti. I pochi fortunati che potranno utilizzarla fin da subito, invece, sappiano che potranno condividere la “chiave digitale dell’auto” in Android 12 con altri cinque utilizzatori, il cui accesso sarà subordinato a una procedura di autenticazione sul profilo Google Pay principale.