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Citroën 2 CV Concept: la rinascita dell’icona diventa un’elettrica da 15.000 euro

Svelata sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Parigi, la Citroën 2 CV Concept segna il ritorno del modello più iconico del marchio francese. A distanza di 78 anni dal debutto dell’antenata nel 1948, il prototipo rilegge il concetto di mobilità essenziale in chiave 100% elettrica, anticipando un modello di serie destinato al mercato entro il 2028.

Design e dimensioni: spirito retrò in chiave urbana

Con una lunghezza contenuta in 3,76 metri, la nuova 2 CV si posiziona nella gamma del Double Chevron esattamente a metà tra il quadriciclo Ami e la compatta C3. Le linee esterne reinterpretano con un linguaggio contemporaneo i tratti distintivi del modello storico:

  • Capotte in tela: tetto apribile riavvolgibile che richiama la spensieratezza della versione originale.

  • Firma luminosa pop-up: gruppi ottici a LED circolari inseriti nei caratteristici passaruota sporgenti.

  • Dettagli vintage: cerchi pieni da 18 pollici in finitura bianca con pneumatici Michelin dedicati.

  • Dettagli ironici: le pedaliere riportano l’incisione della lepre e della tartaruga per indicare acceleratore e freno.

Abitacolo minimal e architettura leggera

L’interno punta sulla massima semplificazione strutturale per ridurre i costi e il peso totale. La plancia tradizionale lascia il posto a un piantone essenziale con volante ad una sola razza e un piccolo display dedicato alla strumentazione di bordo.

Elemento Soluzione adottata
Infotainment Display touch quadrato da 8 pollici affiancato da radio estraibile.
Pesi e struttura Obiettivo di peso attorno ai 1.000 kg.
Bagagliaio Capacità stimata intorno ai 200 litri.

Meccanica ed economie di scala

La riduzione del peso consente l’adozione di un pacco batterie compatto, stimato sotto i 30 kWh (circa 25 kWh), ideale per garantire l’autonomia necessaria agli spostamenti quotidiani in città senza appesantire la vettura.

Prodotta in Europa per rispondere alle future normative E-Car, la versione di serie della 2 CV punta a un prezzo d’attacco di circa 15.000 euro, proponendosi come alternativa diretta alle citycar elettriche d’accesso nel mercato continentale.

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