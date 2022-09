Citroen AMI: al fianco delle scuole contro il bullismo con il progetto RispettAMI

La piccola Citroen AMI sarà la testimonial del progetto "RispettAMI", realizzato in collaborazione con il portale Skuola.net per combattere il bullismo nelle scuole italiane

La Citroen AMI torna a far parlare di sè: il piccolo quadriciclo elettrico (guidabile già da 14 anni) del marchio francese sarà il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione denominata “RispettAMI“, vero e proprio progetto formativo attuato in collaborazione con il portale Skuola.net al fine di promuovere in tutte le scuole secondarie di secondo grado italiane il rispetto del prossimo, al fine di combattere i sempre più dilaganti fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto “RispettAMI” promosso da Citroen si svilupperà in diverse fasi, delle quali la prima già sostanzialmente completata alla fine dello scorso anno scolastico quando oltre 3000 teenagers hanno risposto a un sondaggio online tramite il quale avere un’idea di quanto siano diffuse le problematiche del bullismo nel sistema scolastico del nostro Paese. In questo periodo, invece, sta prendendo vita il secondo step che prevede un’attività di formazione in due “scuole pilota” con 500 alunni coinvolti nella sensibilizzazione sui temi trattati.

L’obiettivo? Far crescere la consapevolezza sul fenomeno del bullismo attivando un sistema di comunicazione online che conta di poter raggiungere almeno mezzo milione di adolescenti sul portale Skuola.net e sui rispettivi canali social. In questo contesto la simpatica Citroen AMI entrerà nelle scuole coinvolgendo studenti e professori nelle tematiche della sostenibilità ambientale e della mobilità elettrica, portando allo stesso tempo una ventata di solidarietà e freschezza nell’ambiente scolastico.