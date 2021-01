Citroen: arrivano in Italia le nuove C4 ed e-C4 – 100% electric

Grazie all’Ecobonus di Citroen, C4 ed e-C4 – 100% sono proposte a un prezzo vantaggioso e grazie alla formula di finanziamento “Simply with you”, la versione a zero emissioni viene venduta con lo stesso canone mensile e lo stesso anticipo di quella termica

Citroen ha annunciato il lancio sul mercato italiano delle nuove C4 ed e-C4 – 100% electric che arrivano dopo avere fatto il pieno di soluzioni d’avanguardia per renderle adatta a un pubblico trasversale, anche per quanto riguarda le formule d’acquisto col nuovo finanziamento “Simply Drive” per i privati che si aggiunge alle formule di noleggio a lungo termine.

Citroen C4 ed e-C4 – 100% electric: convenienti anche al momento dell’acquaio

Nuova Citroen C4 e nuova e-C4 – 100% electric saranno il loro debutto il prossimo weekend, nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 gennaio. La prima versione è disponibile con con motori termici, benzina e diesel, performanti, efficienti e rispettosi dell’ambiente. Uno spirito green condiviso con sorella e-C4 – 100% electric, dotata di motore elettrico da 100 kW, in grado di offrire un’autonomia di 350 km nel ciclo WLTP e quella sensazione di fluidità al volante tipica delle vetture elettriche. Nell’ambito dell’operazione Ecobonus Rottamazione di Citroen, a gennaio, le due vetture beneficiano degli incentivi all’acquisto comprensivi di Ecobonus statale auto 2021 in caso di rottamazione e di altre formule che coinvolgono anche il noleggio.

Per quanto riguarda l’acquisto, grazie all’Ecobonus di Citroen, il prezzo della nuova Citroen e-C4 – 100% electric Feel Pack è pari a 25.650 euro mentre di Nuova C4 PureTech 130 S&S Feel Pack è pari a 20.150 euro. Ma non è tutto. A gennaio, grazie alla formula di finanziamento “Simply with you”, la versione a zero emissioni di C4 viene proposta con lo stesso canone mensile e lo stesso anticipo della versione termica con motore BlueHDi 130 S&S EAT8. Citroen ha pensato a formule vantaggiose di noleggio sia per clienti privati sia per clienti business della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con primo canone ridotto e poi 35 canoni mensili da 269 euro IVA inclusa per i primi e 249 euro IVA esclusa per i secondi.