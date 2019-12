Citroen C3 Aircross: arriva l’edizione speciale C-Series

Cinque nuove colorazioni, dettagli in rosso anodizzato sulla carrozzeria e inserti pregiati sul cruscotto: ecco le novità della nuova Citroen C3 Aircross C-Series

Al fine di celebrare il successo ottenuto fin dal suo esordio sul mercato nel 2017, con ben 250mila unità vendute, Citroen ha ufficializzato in questi giorni il lancio di un’edizione speciale del suo B-SUV di punta, la C3 Aircross. Si chiama C-Series e si distingue per alcuni dettagli estetici che, come per la precedente versione Origins, la distinguono a prima vista dal modello di base. La disponibilità? Al momento solo per il mercato francese con prezzi a partire da 22.300 Euro, nelle motorizzazioni Puretech 110 a benzina e BluHDi 100 e 120 a Diesel.

ROSSO ANODIZZATO E CINQUE VARIANTI COLORE

Per quanto riguarda la carrozzeria, la nuova Citroen C3 Aircross C-Series porta in dote un’inedita tonalità “Anodised Deep Red” che coinvolge le cornici dei gruppi ottici e i gusci degli specchi retrovisori e che contrasta le cinque varianti colore disponibili: Natural White, Perla Nera Black, Soft Sand, Cumulus Grey e Platinum Grey. Ma non è tutto, perchè ora compare anche il nuovo badge C-Series sia sulle portiere (lato guida e passeggero) sia sul battitacco, così come il tettuccio con finitura Noir Perla Nera e i cerchi Matrix da 16” diamantati.

Alcune modifiche estetiche sono state aggiunte anche negli interni, con una plancia in finitura TEP Mistral e le bocchette di aerazione in tinta cromata ad effetto satinato. I sedili, inoltre, ricevono gli stessi dettagli in Rosso Anodizzato della carrozzeria nella zona superiore degli schienali con cuciture a contrasto bianco, oltre ai badge C-Series voluti per esaltare questa speciale edizione della C3 Aircross.

ALLESTIMENTO FEEL

A livello di dotazione, la nuova Citroen C3 Aircross C-Series deriva dalla versione Feel, da cui mutua in tutto e per tutto l’allestimento: di serie sarà disponibile il climatizzatore automatico, i sensori pioggia e parcheggio posteriori, gli specchi retrovisori ripiegabili a comando elettrico e quello centrale elettrocromatico, vetri elettrici anche per gli ospiti dei sedili posteriori e i sistemi di infotainment Citroen Connect Nav, Connect Box e Mirror Screen, con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.