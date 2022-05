Citroen C3 ELLE: la nuova versione speciale per il pubblico femminile

La Casa del Double Chevron ripropone la formula del 2018, con la Citroen C3 impreziosita da tanti dettagli "chic" grazie alla collaborazione con la rivista ELLE

Unite sotto il segno della moda e dello stile, ovviamente al femminile: come accaduto nel 2018, il marchio Citroen e la rivista internazionale ELLE tornano a fare squadra proponendo sul mercato una versione speciale della C3, basata sull’allestimento Shine e caratterizzata da una dotazione molto particolare che sicuramente riuscirà a conquistare tutte le automobiliste d’Italia.

La nuova Citroen C3 ELLE si mette in luce innanzitutto per la tinta della carrozzeria bicolore che alterna le tinte di base Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey o Perla Nera Black con il tettuccio a contrasto in bianco e nero, gli stessi colori della rivista fondata nel lontano 1945. A richiesta, eventualmente, è poi disponibile una speciale colorazione denominata “Mat Silver Blue“, che presenta il blu ghiaccio di fondo con riflessi metallizzati e personalizzazioni specifiche sugli Airbumps, sui profili dei fari fendinebbia e, di nuovo, a livello del tettuccio. Su quest’ultimo, inoltre, spicca l’iconica firma di ELLE “Since 1945 & forever”, poi ripresa in altri punti della vettura.

Passando nell’abitacolo, la tinta blu ghiaccio metallizzata viene ripresa sui rivestimenti dei sedili Advanced Comfort che, per l’occasione, sono caratterizzati da un misto tra tessuto e Alcantara: quest’ultimo, per la prima volta su una versione speciale marchiata Citroen, è utilizzato anche per definire la plancia e il materiale dei tappetini, con tanto di monogramma ELLE ben in vista al centro e firma che ripercorre il contorno del poggiapiedi stesso.

Ereditando gli optional dell’allestimento Shine, la nuova Citroen C3 ELLE dispone dei cerchi in lega diamantati da 17”, dei vetri posteriori privacy, delle finiture cromate per il Digital Cockpit, del volante in vera pelle, della telecamera utilizzabile durante le manovre di retromarcia e dei quattro alzacristalli elettrici. Per quanto riguarda il motore, invece, il listino propone il benzina 1.2 PureTech 110 S&S con cambio manuale oppure automatico EAT6 a sei rapporti. I prezzi? Non ancora ufficializzati: la disponibilità invece sarà da settembre con pre-ordini aperti dal 1° luglio.