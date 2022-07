Citroen C4 X: il nuovo crossover (anche elettrico) debutta a inizio 2023

La nuova Citroen C4 aggiunge una X al suo nome e diventa un crossover dalle linee coupé elegante, spazioso e tecnologico: sarà disponibile anche nella variante elettrica ë-C4 X

Seguendo la strada già inaugurata con la C5 X, ora anche la Citroen C4 ha deciso di sposare la combinazione di crossover rialzato con linee sportive vicine a quelle di una coupé. Ecco quindi che da questa fusione nasce oggi la Nuova C4 X, sempre su piattaforma eCMP che sarà in vendita a partire dall’autunno (con consegne previste da inizio 2023) nelle classiche motorizzazioni benzina, diesel e nell’inedita versione elettrica ë-C4 X.

Rispetto al modello da cui deriva, la nuova Citroen C4 X è cresciuta di 24 cm in lunghezza (arriva a 4,6 metri) e questo fa sì di mettere a disposizione dei passeggeri uno spazio più importante (510 Litri per un vano di carico lungo oltre 1 metro) che si rivela fondamentale durante i lunghi viaggi. L’estetica, in realtà, è molto simile a quella della C4 dalla quale eredita sostanzialmente lo stesso frontale e le fiancate: queste, tuttavia, si differenziano nella parte posteriore per via dell’impostazione rialzata dell’intero veicolo che mette in luce, appunto, un lunotto fortemente inclinato (in stile “fastback”) con portellone rivisto e gruppi ottici a tecnologia Full LED.

Confermato il passo di 2.670 mm, che definisce un abitacolo sostanzialmente identico in tutto e per tutto a quello della C4: non manca il Digital cockpit (con head-up display a richiesta), i sedili Advanced Comfort (con riscaldamento e funzione massaggio) e l’infotainment su schermo da 10” MyCitroen Drive Plus, altamente personalizzabile con i “widget” proprio come fosse uno smartphone e provvisto di assistente vocale con comandi che riconoscono i toni di voce naturali.

Lato motorizzazioni, la nuova Citroen C4 X sarà proposta in Italia con i benzina PureTech da 110 e 130 cavalli, con il BlueHDi a gasolio da 130 CV e nella specifica variante elettrica ë-C4 X, la più interessante equipaggiata con una powertrain da 100 kW (136 CV) e 260 Nm in abbinamento a un pacco batterie agli ioni di litio da 50 kWh in grado di assicurare un’autonomia massima di 360 km (ciclo WLTP). La ricarica? Con il caricatore di bordo (da 7,4 kW) si arriva a 7 ore e mezza di attesa, mentre attraverso la connessione alle colonnine pubbliche (da 100 kW) il passaggio dal 5 all’80% si completa in circa mezz’ora.