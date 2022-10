Citroen: la nuova C4 X e la nuova e-C4 X elettrica ordinabili in Italia

Le due vettura sono disponibili in quattro versioni (Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack) e arriveranno nelle concessionarie all'inizio del 2023 al prezzo di partenza di 25.300 euro

Presentate lo scorso mese di giugno, sono finalmente ordinabili anche in Italia la nuova C4 X e la Nuova e-C4 X Elettrica, le alternative ai tradizionali modelli di berlina e SUV di medie dimensioni e combinano l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte.

Nuova C4 X e la nuova e-C4 X elettrica: le caratteristiche

Le motorizzazioni disponibili in Italia comprendono per C4 X due motori benzina PureTech e un motore Diesel BlueHDi, oltre alla motorizzazione 100% elettrica per e-C4 X, un’offerta distintiva nel suo segmento che contribuisce ad accelerare la transizione energetica di Citroen. e-C4 X Elettrica offre un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP, un motore elettrico da 100 kW e 136 CV e una ricarica rapida di 100 km in 10 min con Corrente Continua a 100kW. C4 X e ë-C4 X Elettrica, dal design decisamente innovativo, si contraddistinguono con eleganza nel segmento delle berline e dei SUV di medie dimensioni. Sono sei le colorazioni disponibili: Polar White (pastello), Steel Grey e Platinum Grey, Pearl Black (metallizzati), Pearl White ed Elixir Red (madreperlati).

Lo stile esterno può essere personalizzato grazie a 4 Pack Color: Glossy Black, Glossy Silver Anodised Deep Red e Anodised Blue.+. Nuove C4 X e ë-C4 X Elettrica presentano tutte le caratteristiche del programma Citroen Advanced Confort e le tecnologie e gli aiuti alla guida di ultima generazione per offrire agli occupanti comfort e serenità. Del pacchetto fanno parte i sedili Advanced Comfort anteriori e posteriori con schiume morbide e resistenti, per assicurare il massimo comfort di seduta nel tempo; le sospensioni Citroen Advanced Comfort di serie; il capiente bagagliaio da 510 L, ai vertici della sua categoria lì; l’interfaccia di infotainment My Citroen Drive Plus, che permette di accedere ai servizi di navigazione, musica e telefono in modo intuitivo, fluido e personalizzabile e fino a 20 aiuti alla guida per la sicurezza.

Le due vettura sono disponibili in quattro versioni. Feel, versione di ingresso gamma, offre climatizzazione automatica bi-zona, sospensioni Citroen Advanced Comfort, Pack Safety, freno di stazionamento elettrico automatico, proiettori a LED con firma luminosa a V e proiettori fendinebbia a LED con illuminazione statica di inserimento. Tra i dettagli stilistici, la versione Feel presenta i gusci dei retrovisori esterni Nero Lucido, copriruote da 18″ AEROTECH (ad eccezione della versione elettrica, che monta cerchi in lega CROSSLIGHT diamantati su tutti i livelli). Feel Pack: il cuore della gamma, offre maggiore comfort e sicurezza, in particolare con i sedili Advanced Comfort, il quadro strumenti digitale a colori con retroilluminazione, i retrovisori ripiegabili elettricamente e la retrocamera. All’esterno, il Feel Pack presenta maniglie esterne delle porte in tinta carrozzeria e cerchi in lega da 18″ AEROBLADE Grey (tranne che sulle versioni elettriche).

Shine, la versione top di gamma migliora ulteriormente il comfort del conducente e dei passeggeri con Head-up display a colori, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, supporto Citroen Smart Pad, bracciolo centrale posteriore con vano sci e volante in pelle pieno fiore (riscaldato sulla versione elettrica). La versione Shine è dotata di navigazione e servizi connessi di ultima generazione con My Citroen Drive Plus, un’interfaccia intuitiva e personalizzabile accessibile su un touch screen HD da 10″. In termini di sicurezza, la Shine è dotata del Pack Drive Assist. Infine c’è lo Shine Pack, versione che si colloca al vertice della gamma, dotata di Highway Driver Assist – un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 -, due prese USB nella fila 2 (una di tipo C e una di tipo A), ambiente Alcantara Grey con sedili anteriori riscaldati e tappetini supplementari anteriori e posteriori.

Nuova C4 X e la nuova e-C4 X elettrica: il prezzo

