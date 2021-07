Citroen C5 X: l’ammiraglia francese debutta a fine anno anche in versione ibrida plug-in

La nuova ammiraglia della Casa francese potrà contare sulla piattaforma EMP2 con propulsori ibridi "alla spina" ma anche endotermici PureTech a benzina

Dopo quattro anni di assenza, l’ammiraglia Citroen C5 è pronta a tornare sul mercato… con una “X” in più nel suo nome. Si chiamerà C5 X la nuova ammiraglia della Casa francese, definita per l’occasione come “berlina contemporanea” perchè vista come punto d’incontro tra tre mondi radicalmente diversi nel mondo automotive: quello delle berline di segmento D (per la sua eleganza), quello delle station-wagon (per la sua praticità grazie a un passo di 2,78 metri) e quello dei SUV-crossover per alcuni dettagli specifici come i passaruota maggiorati e i muscolosi paraurti all’anteriore e al posteriore.

Basata sulla piattaforma modulare EMP2, la nuova Citroen C5 X porterà al debutto sul mercato italiano un’innovativa versione di powertrain a tecnologia ibrida plug-in, con potenza specifica di 225 cavalli per un’autonomia massima di oltre 50 km in modalità Full Electric. Non mancheranno, ovviamente, le tradizionali motorizzazioni a benzina (PureTech) ad alta efficienza, che condivideranno con la prima uno chassis provvisto di sospensioni attive Citroen Advanced Comfort a taratura elettronica con funzionamento in tempo reale in base alle condizioni dell’asfalto.

Niente Diesel invece che ormai è destinato ad un ruolo sempre più marginale

Con una silhouette allo stesso tempo fluida e massiccia grazie ai numerosi dettagli da SUV-crossover, la nuova Citroen C5 X metterà a disposizione anche una dotazione tecnologica da riferimento della categoria, capitanata dal sistema infotainment My Citroen Drive Plus su schermo touch da 12” e dal Digital Cockpit con Extended Head-Up Display a realtà aumentata da 21”. Lato ADAS, la Casa del Double Chevron metterà a disposizione l’Highway Driver Assist (comprensivo di Cruise control adattivo con funzione Stop&Go e Lane Keeping Assist), il Rear Cross Traffic Alert e un sistema di telecamere esterne con angolo di visuale a 360° per le manovre in spazi ristretti a bassa velocità.

Il debutto sul mercato italiano? La nuova Citroen C5 X arriverà nel nostro Paese entro la fine di quest’anno, con un listino prezzi che, al momento, non è ancora stato reso noto.

Infomotori.com ha avuto la possibilità di toccarla con mano in questi giorni al Centro di Guida Sicura ACi di Lainate Arese Dal vivo sembra più grande delle dimensioni ricordate che sfiorano i 5 metri diu lunghezza (4,805 per la precisione) ed i 2 metri di larghezza (1,865 m) , lasciano impressionati soprattutto per l’enorme spazio interno ed il comfort delle sue poltrone: un vero salotto sia dentro che dietro. In un mondo sempre più orientato verso i crossover e le auto alte, Citroen C5 X si gioca un posteriore molto SUV con un frontale importante. Una vettura che nasce per tutti i i mercati internazioanli ed in Italia potrà rappresentare un’ottima soluzione per le flotte aziendali, senza dimenticare l’altezza da terra di 1,485 metri.

Non ci resta ora che poter accendere il motore e provarla, ma per questo si dovrà pazientare ancora qualche mese!