Citroën C5 X: la nuova berlina francese è anche crossover e station-wagon

La "berlina contemporanea" del Double Chevron vuole essere il punto d'incontro di tre mondi differenti: look aggressivo ma anche comoda e spaziosa, con tanta tecnologia a disposizione dei passeggeri

Alla fine le promesse sono state mantenute: dopo l’ultimo teaser pubblicato qualche giorno fa, il marchio Citroen ha finalmente svelato la sua nuova ammiraglia che tornerà sul mercato dopo ben quattro anni di assenza. Non più solo C5, bensì C5 X e con uno stile che vuole essere il punto d’incontro di tre mondi molto differenti tra loro: il look di base è sempre quello da berlina, rifinito però con dettagli che richiamano l’universo crossover e con un ampio spazio a bordo e nel bagagliaio che ricordano le station-wagon di ultima generazione.

La Nuova Citroen C5 X viene definita con l’etichetta “berlina contemporanea” ed è un’auto destinata a coloro che vogliono mettersi in viaggio con tutta la famiglia: come potete vedere nelle foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo, le sue forme sono molto fluide e riprendono all’anteriore gli elementi caratterizzanti la C4 Aircross, tra i quali spicca sicuramente la firma luminosa a LED a “freccia” (o a “X”) ridotta all’essenziale.

Particolarmente evidenti sulle fiancate i passaruota maggiorati in pieno stile crossover, mentre al posteriore saltano subito all’occhio il doppio alettone, i gruppi ottici a sviluppo orizzontale che proseguono lateralmente e il portellone che, invece, richiama lo stile delle più pratiche station-wagon. Con 4,805 metri di sviluppo in lunghezza, 1,865 metri in larghezza, 1,485 metri in altezza e 2,785 metri di passo, la Nuova Citroen C5 X offre una capienza interna molto generosa, che va da 545 a ben 1.640 Litri quando si abbatte la fila di sedili posteriori.

Tanto spazio a bordo che equivale a tanta praticità di utilizzo, a cui si aggiunge un grande senso di eleganza sottolineato dai pregiati materiali utilizzati per i rivestimenti di plancia e sedili (Advanced Comfort): ogni elemento è curato fin nei minimi dettagli, oltre che sapientemente organizzato per avere tutto sotto controllo e a portata di mano. Gli stessi sedili, sia all’anteriore che al posteriore, sono inoltre correttamente spaziati e dotati di speciali imbottiture in grado di garantire il comfort ottimale anche per i lunghi viaggi, dove la luminosità offerta dal tettuccio apribile in vetro e l’efficace insonorizzazione dell’abitacolo rappresentano la ciliegina sulla torta per un’esperienza di guida da prima della classe.

Ottima anche la dotazione tecnologica a disposizione di pilota e passeggeri, nella quale spicca il sistema infotainment My Citroen Drive Plus – provvisto di schermo touchscreen da 12”, comandi vocali con assistente personale, aggiornamenti tramite Cloud, funzione Mirroring Wireless, quattro prese USB Type C e ricarica induttiva per lo smartphone – e il digital cockpit con Extended Head-Up Display a realtà aumentata da 21” sul parabrezza. A questi si aggiungono gli ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2, tra cui l’Highway Driver Assist (comprensivo di Cruise control adattivo con funzione Stop&Go e Lane Keeping Assist), il Rear Cross Traffic Alert e un sistema di telecamere esterne con angolo di visuale a 360° per le manovre in spazi ristretti a bassa velocità.

Basata sulla piattaforma EMP2, la Nuova Citroen C5 X porterà in dote anche la novità assoluta delle sospensioni elettroniche “attive”, chiamate Citroen Advanced Comfort Active Suspensions: con tre settaggi da impostare a piacimento, la nuova ammiraglia del Double Chevron potrà essere tarata a seconda delle proprie esigenze e in base alle condizioni dell’asfalto, per un miglioramento della dinamica di guida davvero consistente.

Lato motorizzazioni, il lancio della Nuova Citroen C5 X – previsto per la fine dell’anno e i primi mesi del 2022 – sarà contraddistinto da una versione a tecnologia plug-in hybrid con powertrain da 225 cavalli a trazione anteriore e 50 km di autonomia in “full electric” e da altre due varianti classiche con alimentazione a benzina, che saranno svelate nel corso del 2021. Rimanete quindi sintonizzati sui nostri canali: quando ne sapremo di più, vi aggiorneremo!