Citroen ë-Berlingo: l’elettrico ordinabile in Italia da 34.100 Euro

Debutta nel nostro Paese la multispazio francese con powertrain elettrificata: quattro gli allestimenti e due le taglie disponibili, M e XL, con arrivo in concessionaria nel secondo semestre del 2021

Al fianco della tradizionale Berlingo endotermica, il marchio Citroen propone oggi sul mercato italiano anche quella “a batterie” che ben sposa una powertrain da 136 cavalli e 260 Nm di coppia con tutto lo spazio offerto tipicamente dalle multispazio di ultima generazione. Da questa unione nasce la ë-Berlingo, che arriverà nei concessionari a partire dal secondo semestre di quest’anno con prezzi a partire da 34.100 Euro, che possono aumentare di altri 5.000 Euro a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto.

Le sue caratteristiche peculiari? Nonostante la presenza del pacco batterie da 50 kWh (per 280 km di autonomia massima) a livello del pianale, la Citroen ë-Berlingo attacca le rivali di categoria con due taglie ben distinte, la M e la più grande XL: le dimensioni, in questo caso, toccano rispettivamente una lunghezza di 4,403 – 4,753 metri e un passo di 2,785 – 2,975 metri, con capacità di carico pari a 4 metri cubi e un bagagliaio in grado di contenere fino a 2.126 Litri di oggetti delle più disparate proporzioni, con lunghezza addirittura di tre metri.

Non mancano ovviamente i vani aggiuntivi nell’abitacolo per una capienza supplementare di 186 Litri e i sedili della prima fila con tavolini estraibili: quelli della seconda e della terza, invece, sono ripiegabili e possono addirittura fruire di tendine per i vetri utili a preservare la privacy degli occupanti. Rispetto alla versione endotermica, la ë-Berlingo si distingue per la griglia anteriore chiusa, per i dettagli specifici in blu sul paraurti anteriore e per una gamma di colorazioni a sette tinte, personalizzabili a richiesta con il Pack XTR provvisto di barre porta-tutto, cerchi in lega da 17”, inserti arancioni per gli airbump e per i fendinebbia e specchietti retrovisori in Onyx Black.

Gli allestimenti presenti al lancio della nuova Citroen ë-Berlingo saranno in totale quattro:

Live – quella di “base” che offre il climatizzatore manuale, l’infotainment con schermo da 5” e Bluetooth, portiera laterale scorrevole con vetri fissi, chiusura centralizzata, sedile del pilota reclinabile e regolabile in altezza, panchetta posteriore divisa 2/3 e 1/3, vano portaoggetti sotto il padiglione anteriore, retrovisori elettrici e Safety Pack, comprendente l’avvertenza al cambio di corsia, il cruise control con assistente alla velocità, il sistema di monitoraggio degli pneumatici, il Video Active Safety Brake e l’allerta per le condizioni del guidatore;

Feel – che aggiunge rispetto alla precedente il sedile pilota con regolazione lombare, quello del passeggero reclinabile e regolabile in altezza, bracciolo removibile, tavolini estraibili dagli schienali dei sedili anteriori, doppia porta scorrevole con vetri a compasso e fissi per la terza fila, Look Pack con maniglie delle portiere, calotte degli specchietti retrovisori e profili guida delle portiere in tinta assieme a paraurti anteriore e posteriore con inserti colorati e, in ultimo, Safety Plus Pack con Driver Attention Alert, abbaglianti automatici, Pack Visibilità e riconoscimento della segnaletica stradale;

Feel Pack – impreziosita con tre sedili singoli per la seconda fila, lunotto termico oscurato e apribile, alzacristalli elettrici, retrovisore interno elettrocromatico ed esterni ripiegabili e riscaldabili, vetri privacy per la seconda e la terza fila, barre porta-tutto in nero, volante in pelle con comandi a sfioramento, infotainment su schermo touch da 8" con radio DAB, Bluetooth e due prese USB e, infine, Digital Cockpit da 10 pollici;

Shine – al top della gamma che conferma gli allestimenti precedenti garantendo inoltre la presenza della telecamera posteriore con Top Rear Vision, head-up display a colori per il parabrezza e climatizzatore automatico bizona

Per quanto riguarda i prezzi, invece, la nuova Citroen ë-Berlingo attaccherà il listino da 34.100 Euro per l’allestimento Live in taglia M, che passa a 36.850 Euro nel caso dell’equipaggiamento Feel. Quello top di gamma Shine, invece, arriverà a quota 39.100 Euro, mentre la versione XL sarà disponibile unicamente con il “Feel Pack” da 39.850 Euro, 1.500 in più di quello che caratterizza la più piccola M.