Citroen ë-C4 2022: è lei la regina degli spostamenti quotidiani

Con la sua powertrain rinnovata dall'autonomia di 357 km, la nuova Citroen e-C4 sa dare il meglio di sè anche sulle lunghe distanze

Tra gli assi nella manica della gamma Citroen, un posto privilegiato è sicuramente occupato dalla nuova ë-C4 a powertrain 100% elettrica: si tratta di una versione che ha rapidamente fatto breccia nel cuore del pubblico automobilistico e che, per il 2022, è stata ulteriormente affinata con diverse novità tecniche, tra le quali l’estensione dell’autonomia del pacco batterie da 50 kWh fino a 357 km (calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP).

Questa sua peculiarità, abbinata alla ricarica rapida in CC attraverso la connessione alle colonnine fast-charge fino a 100 kW, le garantisce una grande versatilità di utilizzo sia quando si tratta di portare a termine le proprie attività quotidiane in città, sia quando è il momento di partire in vacanza con tutta la famiglia. La presenza di una pompa di calore più efficiente, di un nuovo sensore per la rilevazione dell’umidità esterna e di un sistema di trasmissione con variazione del rapporto del riduttore del cambio mettono complessivamente in cassaforte anche una riduzione dei consumi e un incremento della percorrenza massima, esattamente pari a 7 km.

La nuova Citroen ë-C4 2022 può essere ricaricata anche attraverso il cavo di ricarica T2 (destinato alle prese domestiche) oppure a quello T3 trifase per la connessione alla wallbox dedicata da 22 kW: il livello di energia residua e la pianificazione di ogni singolo “rifornimento”, inoltre, possono essere monitorati attraverso l’app MyCitroen, visualizzabile sia sul proprio smartphone da remoto che dall’infotainment con schermo da 10” presente a bordo.