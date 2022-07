Citroen e-C4 e C3 Aircross: disponibile online la versione Let’s Go!

Le versioni speciali della e-C4 - 100% electric e della C3 Aircross saranno acquistabili solo sull'e-commerce tedesco della Casa francese

Una nuova (doppia) versione speciale, che sarà disponibile esclusivamente per i fortunati clienti tedeschi del marchio del Double Chevron: arriva sull’e-commerce della Casa francese l’edizione limitata “Let’s Go” della Citroen e-C4 – 100% Electric e della C3 Aircross, entrambe prodotte in soli cinquanta esemplari e immediatamente disponibili una volta finalizzato il contratto d’acquisto con il cliente finale.

La Citroen e-C4 Let’s Go, acquistabile da 43.460 Euro nelle due colorazioni Elixir Red e Hype Black, eredita la dotazione dell’allestimento Shine che prevede i cerchi in lega da 18 pollici, il tettuccio apribile in vetro, i sedili riscaldati, la telecamera posteriore per le manovre e il caricatore di bordo trifase da 11 kW, il quale consente di ricaricare rapidamente il pacco batterie da 50 kWh e 357 km di autonomia massima secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

La Citroen C3 Aircross Let’s Go, dal prezzo di 30.880 Euro, ricalca invece la dotazione dell’allestimento Shine Pack che include i cerchi in lega da 17”, il tettuccio panoramico e la retrocamera come parte della suite di sicurezza degli aiuti alla guida di Livello 2. Il motore disponibile è un benzina PureTech 130 S&S con cambio automatico a sei rapporti, mentre l’unica colorazione esterna è in Polar White con tetto nero e interni in Metropolitan Graphite.