Citroën ë-SpaceTourer 2021: il furgone elettrico si completa con la versione XS

La versione a batterie e zero emissioni del multispazio francese si arricchisce con la variante dalla lunghezza più piccola, quella da 4,60 metri destinata all’allestimento Feel

Assieme a tutte le altre novità previste per il 2021, il marchio Citroen è pronto a rendere disponibile nei concessionari anche la versione elettrificata del suo famoso veicolo multi-spazio, quello SpaceTourer che, per l’occasione e similmente a quanto fatto con la C4, andrà ad anteporre la “ë” davanti al proprio nome. Una scelta che gli permetterà di ospitare una powertrain elettrica da 136 cavalli ma anche un pacco batterie dalla capacità di 50 o 75 kWh, a seconda della lunghezza del mezzo scelta dal cliente in fase di acquisto.

Lo ë-SpaceTourer (anche nella variante Business destinata ai professionisti) sarà ordinabile infatti in diverse misure: a quelle già disponibili da settembre, la M (da 4,95 metri) e la XL (da 5,30 metri) ora si aggiunge anche la più piccola XS da 4,60 metri, abbinabile esclusivamente agli accumulatori da 50 kWh – capaci di garantire un’autonomia di 230 km nel ciclo di utilizzo WLTP – e all’allestimento di base Feel, con prezzo di partenza a listino da 49.550 Euro.

Le versioni M ed XL, invece, possono essere ordinate anche con il pacco batterie più grande da 75 kWh, in grado di garantire un’autonomia superiore di 330 km, e nell’allestimento più ricco Shine, per un veicolo che si contraddistingue per l’elevata modularità di utilizzo e di trasporto (fino a nove persone), per l’altezza di 1,90 metri ad accesso facilitato grazie alle due porte laterali scorrevoli, per un bagaglio dall’ampio volume (fino a 2.932 Litri nella versione XL) e per la presenza di numerosi e pratici vani porta-oggetti nell’abitacolo fino a 74 Litri di capienza.

Entrando un po’ più nei dettagli, lo ë-SpaceTourer viene offerto ai privati nei seguenti allestimenti:

Feel , con pacco batterie da 50 kWh nelle tre varianti XS, M e XL da 8 o 5 posti (da 49.550 Euro)

Feel, con pacco batterie da 75 kWh nelle due varianti M e XL da 8 o 5 posti (da 56.350 Euro)

Shine, con pacco batterie da 50 kWh (57.650 Euro) o da 75 kWh (63.650 Euro) nelle due varianti M e XL da 8 o 7 posti.

L’allestimento Feel propone di serie le due porte laterali scorrevoli, il Pack Look (che include i paraurti e gli specchietti in tinta con la carrozzeria), il Pack Visibility, i vetri laterali oscurati per la seconda e terza fila e il lunotto posteriore apribile. Quello superiore, invece, aggiunge l’apertura Hands Free per le portiere scorrevoli, i nove altoparlanti con amplificatore e subwoofer, i sedili conducente e passeggero con regolazioni elettriche, riscaldamento e funzione massaggio, il tetto panoramico in vetro diviso dalle tendine parasole indipendenti e il volante multi-funzione in pelle.

Passando alla versione per i professionisti, lo ë-SpaceTourer sarà invece disponibile nelle seguenti versioni:

Business , con pacco batterie da 50 kWh nelle tre varianti XS, M e XL da 9 o 8 posti;

Business Lounge , con pacco batterie da 50 kWh nelle due varianti M e XL da 7 o 6 posti;

Business Lounge , con pacco batterie da 75 kWh nelle due varianti M e XL da 7 o 6 posti;

Long Range, con pacco batterie da 75 kWh nelle due varianti M e XL da 9 o 8 posti;

Ogni allestimento potrà contare su tre tipologie di ricarica delle batterie: quella domestica con cavo di Tipo 2 compatibile con la presa standard da 8A (o 16A ad alta potenza), quella rapida tramite Wallbox da 7,4 kW e cavo di Tipo 3 e quella super-rapida tramite le colonnine pubbliche fino a 100 kW, capace di ripristinare l’80% dell’energia della batteria da 50 kWh in solo mezz’ora e quella della batteria da 75 kWh in 45 minuti. Un accenno, infine, alle tre modalità di guida selezionabili attraverso l’apposito ë-toggle nell’abitacolo: la Normal (80 kW/210 Nm) assicura il miglior bilanciamento tra prestazioni e durata, la Eco (60 kW/190 Nm) ottimizza il consumo delle batterie riducendo le prestazioni del motore, mentre la Power (100 kW/260 Nm) al contrario permette alla powertrain elettrificata di esprimere il massimo delle prestazioni possibili.