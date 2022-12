Citroen My Ami Buggy ritorna nel 2023 in una serie speciale da 1.000 esemplari

Dopo la prima edizione limitata, Citroen commercializzerà dal primo trimestre 2023 una nuova versione della My Ami Buggy

Se non siete riusciti a prenotare uno dei 50 esemplari della prima edizione della Citroen My Ami Buggy, potete tirare un sospiro di sollievo: l’anno prossimo avrete un’altra opportunità per mettere in garage questa versione specifica del quadriciclo elettrico francese, opportunamente rivista e aggiornata in alcuni dettagli che saranno ufficializzati entro la prossima primavera. La nuova serie della My Ami Buggy sarà prodotta in 1.000 unità in via di commercializzazione verso la fine del primo trimestre 2023, quando si apriranno contestualmente anche gli ordini.

Forte di un grande successo in termini commerciali che ha raggiunto i 10.000 esemplari venduti solamente in Italia, la Nuova Citroen My Ami Buggy potrà contare sugli ultimi aggiornamenti visti sulla Ami “tradizionale”, che comprendono un miglioramento delle prestazioni del pacco batterie ora più efficiente anche in condizioni di guida difficili (climi freddi e forti pendenze da affrontare). Un’indicazione sui prezzi? In linea con il listino della serie a 50 esemplari, vale a dire 9.790 Euro.