Citroen My AMI Cargo si prepara al Natale diventando… una slitta!

I clienti dello store COIN a Milano potranno scegliere la consegna a domicilio, per la quale sarà utilizzata una Ami Cargo in versione "slitta natalizia"

Se siete clienti dello store COIN situato in Piazza V Giornate a Milano, sappiate che fino alla Vigilia di Natale potrete richiedere gratuitamente la consegna a domicilio dei vostri acquisti… che per l’occasione verrà effettuata con una speciale Citroen My AMI Cargo trasformata in una splendida slitta natalizia! Il piccolo quadriciclo elettrico del marchio francese sarà infatti il protagonista di un’iniziativa lanciata dalla Maison Citroen ubicata nella stessa piazza del negozio COIN, grazie alla quale potrà effettuare le consegne di tutte quelle merci che possono essere ospitate al suo interno senza controindicazioni.

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua estrema agilità nel traffico urbano, la Citroen My AMI Cargo rappresenta lo strumento ideale per la consegna dei regali dell’ultimo minuto: accanto al sedile del conducente, infatti, spicca uno spazio di carico dotato di ripiano inferiore modulabile che, grazie anche alla copertura fornita dal vano posteriore chiuso, può essere utilizzato per trasportare, in tutta sicurezza, pacchi, posta e attrezzi. Per l’occasione, inoltre, la sua carrozzeria sarà dipinta di rosso come un tipico maglione natalizio, accompagnata dal nuovo epiteto “AMI CARGOH OH OH” e dal messaggio promozionale “Il Natale quando arriva, sgomma!“.

Presso il flagship store di Citroen, inoltre, potrà essere ammirata durante l’intero periodo natalizio una speciale versione della My AMI Buggy in allestimento “Ami Goes Wild“, che comprende un’ambientazione da natura selvaggia (comprensiva di albero di Natale) che richiama lo spirito avventuroso di questo speciale modello della citycar francese in serie limitata.