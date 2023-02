Citroen Oli: debutta a Milano la nuova concept car 100% elettrica

Nel giorno di San Valentino, Citroen svela dal vivo la concept car Oli 100% elettrica e la versione speciale Ami Buggy (sempre full electric) ordinabili in limited edition anche in Italia

Allianz Cloud è stata la suggestiva location milanese dove Citroen Italia la mattina di San Valentino ha svelato alla sua rete di Concessionari la sua offensiva elettrica per poi riproporla nel pomeriggio alla stampa in un secondo momento, sfruttando la preziosa occasione visto che la Citroen Oli è un esemplare unico! A completare il trio elettrico anche la fiammante eC4 X che amplia la gamma del modello transalpino.

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso settembre a Parigi, il marchio Citroen ha svelato in anteprima a Milano, in occasione della convention “Controcorrente”, la sua nuova concept car 100% elettrica che ha l’obiettivo di cambiare radicalmente le regole del mercato auto con un prodotto sostenibile e accessibile a tutti. Si tratta della Citroen Oli, vettura intenzionalmente voluta come rappresentante di una mobilità elettrica, ottimista e funzionale per la massima efficienza e longevità durante l’intero suo ciclo di vita.

Con un peso di circa 1.000 kg, la nuova Citroen Oli è un SUV compatto ed estremamente leggero costruito con materiali riciclati, tra cui il cartone alveolare per cofano, tetto e pianale del bagagliaio per una silhouette non convenzionale che abbina funzionalità, efficienza e durata. Paraurti e gruppi ottici sono intercambiabili tra anteriore e posteriore, mentre la particolare costruzione dei finestrini consente il passaggio dei fasci luminosi del sole con il conseguente riscaldamento dell’abitacolo. Dal punto di vista della powertrain, Citroen ha scelto quella della e-C4 con pacco batterie da 40 kWh, che promette fino a 400 km di autonomia e consumi ridotti fino a 10 kWh ogni 100 km percorsi.

Durante la presentazione, inoltre, è stata ufficializzata la riapertura della produzione a 1000 esemplari della Citroen My AMI Buggy, versione più orientata verso il mondo off-road della celebre citycar Citroen AMI – 100% Electric. Oggetto di mobilità elettrica rivoluzionario e anticonformista, già accessibile a partire da 14 anni, questa vettura ha permesso al marchio francese di chiudere in maniera positiva il 2022, con una crescita su tutte le car-line: la best seller di gamma, per la precisione, è stata la C3, quarto modello più venduto in Italia con 30.400 immatricolazioni ed una share del 12%, che porta a guardare con fiducia al futuro.

Il futuro Citroen è decisamente elettrico, mantenendo l’originalità del marchio all’interno del Gruppo Stellantis a cui appartiene per rispondere alle stesse normative europee che proprio il 14 febbraio 2023 hanno riconfermato che nel 2035 non sarà più possibile vendere vetture che non siano ad emissione zero al 100% (quindi solo pure elettriche o a idrogeno!).

Un ulteriore stimolo per le Case e Citroen parte col piede giusto!