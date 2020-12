Come driftare con la Toyota Supra? Ce lo insegna Stig di Top Gear!

La famosa serie britannica Top Gear ha creato un simpatico video nel quale il pilota misterioso Stig si diletta a mettere di traverso una Toyota Supra di ultima generazione

Lo scorso 20 novembre il celebre programma televisivo britannico Top Gear ha iniziato una nuova serie chiamata “Stig Drifts“. Di cosa si tratta? Dal nome capiamo subito che mette al centro il pilota misterioso “The Stig” e le sue eccezionali abilità di guida dietro al volante, in una cornice che gli richiede di praticare l’arte del drifting con vetture di vario genere. La prima puntata è stata lanciata con la potentissima BMW M3 GTS, seguita dalla Mercedes-AMG C63 Black Series e dalla piccola Caterham 620R.

Poi è stato il turno, un po’ a sorpresa, dell’Aston Martin DB5, la famosa auto classica utilizzata dall’agente 007 durante i suoi inseguimenti, mentre oggi la scelta è ricaduta sulla giapponese Toyota Supra: un gioiello di tecnologia e potenza che mette in campo un motore 3.0 Litri a sei cilindri turbo-compresso di derivazione BMW, capace di erogare 340 cavalli e 500 Nm di coppia ampiamente sufficienti per fermare lo scatto 0-100 in soli 4,3 secondi e per raggiungere la velocità massima (limitata) di 250 km/h. Nonostante il suo peso a secco di 1.495 kg, la Supra si è comportata splendidamente nelle mani di Stig, che l’ha messa di traverso a ruote fumanti con una leggiadria senza precedenti. Volete sapere com’è andata la sua prova? Date un’occhiata al video qua sotto!