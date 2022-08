Con Totem Automobili l’Alfa Romeo Giulia GT diventa 2.0 (e ha un V6 da 600 CV)

Dopo la versione 100% elettrica, la Totem Automobili ha presentato il modello endotermico del restyling moderno della mitica Giulia GT

L’amatissima Giulia GTA fa il suo ritorno ufficiale nel mondo moderno: dopo il capitolo che l’ha trasformata in un restomod ad alimentazione elettrica, ora la Totem Automobili di Venezia ha deciso di rendere onore alla splendida vettura della Casa del Biscione con la variante a motore endotermico, denominata ufficialmente Totem GT Super… ma soprannominata affettuosamente con il nomignolo “Annabel“.

La presentazione di quest’opera d’arte è avvenuta durante la Monterey Car Week californiana, vero palcoscenico in cui la cosiddetta Giulia GT 2.0 ha mostrato tutte le sue potenzialità a partire dalle proporzioni più importanti della carrozzeria in carbonio fino al suo motore, un inedito V6 da 2.8 Litri a doppio turbo-compressore in grado di erogare fino a 600 cavalli e 720 Nm di coppia massima. Badate bene, stavolta non siamo di fronte a un restomod ma a una vera e propria vettura che verrà prodotta in serie… anche se in serie limitata a soli 30 esemplari con un prezzo cadauno di 460.000 Euro.

Costruita su un telaio in fibra di carbonio che assicura un peso a secco complessivo di soli 1.180 kg, la Totem GT Super prende spunto esteticamente dall’Alfa Romeo Giulia Sprint GT disegnata negli anni ’60 da Giorgetto Giugiaro, confermando le linee generali della carrozzeria (anche se meno squadrate e più rotondeggianti) ma aumentando allo stesso tempo del 10% le dimensioni al fine di assicurare un comfort superiore – pur senza scendere a compromessi con l’eleganza della silhouette originale.

Lunga 4,27 metri (+19 cm) e larga 1,86 (+26 cm), la GT Super di Totem Automobili accoglie sotto il suo cofano il già citato V6 biturbo da 2.8 Litri che, simile nella configurazione a quello della moderna Giulia Quadrifoglio ma differente nella sostanza, è in grado di raggiungere la velocità massima auto-limitata di ben 250 km/h. La sua disponibilità? Nei prossimi mesi sicuramente scopriremo quando sarà acquistabile dagli appassionati, poi sarà il turno del modello con powertrain 100% elettrica.