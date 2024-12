Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025: programma, date, eventi, cosa vedere e prezzi biglietti

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in programma dal 23 al 25 maggio 2025, è senza dubbio uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati alle auto d’epoca e alle concept car. Organizzato da BMW Group Classic in collaborazione con lo storico Hotel Villa d’Este, l’evento trasforma ogni anno le rive del Lago di Como nel palcoscenico perfetto per celebrare il design, l’eleganza e l’innovazione automobilistica.

Questa manifestazione, con la prima edizione che risale al lontano 1929, unisce la passione per le vetture storiche con l’emozione per il futuro dell’automobile, offrendo ai visitatori un mix unico di storia e modernità.

Circa 50 modelli d’epoca accuratamente selezionati si contenderanno il prestigioso Trofeo BMW Group, assegnato dalla giuria internazionale, mentre la sezione dedicata alle concept car offrirà uno sguardo alle vetture di domani.

Le location iconiche dell’evento, Villa d’Este e Villa Erba, aggiungono un ulteriore tocco di esclusività e fascino. La prima ospiterà la sfilata privata delle vetture. La seconda aprirà le sue porte al grande pubblico durante il Public Day di domenica 25 maggio.

Celebrazione del patrimonio automobilistico

La nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este si distingue per la capacità di celebrare il patrimonio automobilistico in tutte le sue forme, attraverso un’accurata selezione di categorie che esaltano il valore storico e stilistico delle vetture partecipanti.

Ecco tutte le categorie in evidenza:

Frozen in Time : questa categoria è dedicata alle auto perfettamente conservate dal 1900 al 1973 . Si tratta di vetture rimaste intatte nel tempo, come autentiche “capsule del passato”. Esse rappresentano il massimo della conservazione storica e del rispetto per il design e la meccanica originale. Un esempio è una Bugatti Type 35 del 1930 , mai restaurata ma mantenuta in perfette condizioni operative.

: questa categoria è dedicata alle . Si tratta di vetture rimaste intatte nel tempo, come autentiche “capsule del passato”. Esse rappresentano il massimo della conservazione storica e del rispetto per il design e la meccanica originale. Un esempio è una , mai restaurata ma mantenuta in perfette condizioni operative. “Go Big or Go Home” : un omaggio all’esuberanza e all’eccesso delle auto degli anni ‘80 e ‘90, un’epoca in cui nulla sembrava troppo audace o troppo costoso. Questa categoria celebra l’eleganza eccentrica e le innovazioni stilistiche di quel periodo. Tra le presenti, una Lamborghini Countach 25° Anniversario .

: un omaggio all’esuberanza e all’eccesso delle auto degli anni ‘80 e ‘90, un’epoca in cui nulla sembrava troppo audace o troppo costoso. Questa categoria celebra l’eleganza eccentrica e le innovazioni stilistiche di quel periodo. Tra le presenti, una . Sculpture in Motion : questa classe racconta il fermento del mondo delle auto da corsa tra il 1928 e il 1938, un decennio straordinario di progresso tecnico e di audacia stilistica nel motorsport. Vetture agili e performanti diventano vere e proprie opere d’arte in movimento. Un esempio è un’ Alfa Romeo 8C 2300 Monza del 1931 , un capolavoro di ingegneria e velocità.

: questa classe racconta il fermento del mondo delle tra il 1928 e il 1938, un decennio straordinario di progresso tecnico e di audacia stilistica nel motorsport. Vetture agili e performanti diventano vere e proprie opere d’arte in movimento. Un esempio è un’ , un capolavoro di ingegneria e velocità. Glorious Excess: rappresenta le auto di lusso del ventennio 1920-1940, un’epoca in cui il denaro non era un limite e il design automobilistico incarnava eleganza, opulenza e raffinatezza. Queste vetture raccontano un’epoca in cui l’auto era uno status symbol inarrivabile. Un esempio è una Rolls-Royce Phantom II del 1935 con carrozzeria realizzata su misura, simbolo della perfezione artigianale dell’epoca.

BMW Group Classic e gli anniversari speciali

Il BMW Group Classic è l’organizzatore principale del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. L’edizione 2025 dell’evento celebra alcuni anniversari molto importanti. Un esempio è il 50° anniversario della BMW Serie 3.

Lanciata nel 1975, la Serie 3 è uno dei modelli più iconici e di successo del marchio bavarese, diventando simbolo di sportività e versatilità nel segmento delle berline compatte. Ha introdotto diverse innovazioni tecnologiche, offrendo prestazioni eccezionali e uno stile sempre all’avanguardia.

Poi c’è il 100° anniversario della Rolls-Royce Phantom. Introdotta per la prima volta nel 1925, la Phantom rappresenta l’apice del lusso automobilistico. Un secolo dopo, questo modello continua a incarnare l’eleganza e la raffinatezza tipiche del marchio britannico. Le versioni moderne di questa vettura combinano artigianalità senza tempo e innovazione tecnologica.

Infine, si festeggerà il 70° anniversario della BMW Isetta e della 507. Simbolo dell’ottimismo economico post-bellico, la Isetta è una delle microcar più amate di sempre. Il suo design compatto e innovativo è un’icona di mobilità semplice ed efficiente.

Celebre per il suo straordinario design firmato Albrecht von Goertz, la BMW 507 è una roadster che incarna l’essenza del fascino sportivo ed elegante degli anni ‘50. Nonostante la produzione limitata, la 507 è diventata una delle vetture più desiderate dai collezionisti.

Novità e attrazioni dell’edizione 2025

L’edizione 2025 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este promette di sorprendere ancora una volta con una serie di novità e attrazioni pensate per celebrare al meglio l’eleganza automobilistica, la passione per il collezionismo e uno sguardo al futuro del settore.

Tra gli eventi più attesi c’è il debutto europeo di Broad Arrow Auctions, casa d’aste rinomata a livello internazionale. Per la prima volta, Broad Arrow porterà a Villa Erba un’asta esclusiva dedicata alle auto da collezione, con circa 70 esemplari rari e di grande valore pronti per trovare una nuova casa. L’asta avrà luogo sabato 24 maggio 2025 e offrirà una selezione di vetture di alta qualità.

Accanto alle auto storiche, il Concorso celebra anche il design del futuro attraverso uno spazio esclusivo dedicato alle concept car. Le creazioni dei più importanti produttori mondiali permetteranno di esplorare le innovazioni tecnologiche e stilistiche che definiranno il panorama automobilistico nei prossimi anni.

Il tradizionale appuntamento Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht ritorna per la quarta edizione. Questo evento, in programma per sabato 24 maggio 2025, vedrà la partecipazione di club automobilistici e comunità di appassionati provenienti da tutto il mondo. L’evento si svolgerà nel parco di Villa Erba, dove circa 200 auto di ogni marchio saranno esposte per un pubblico di visitatori e collezionisti.

Il Public Day e l’apertura al grande pubblico

L’evento Public Day – Il Festival rappresenta un’occasione imperdibile per il pubblico di vivere da vicino l’emozione e la bellezza del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. Si terrà domenica 25 maggio presso Villa Erba.

Durante il Public Day, i visitatori avranno la possibilità di ammirare le auto storiche in concorso, che sfileranno in tutto il loro splendore, partecipare a un’atmosfera festosa e coinvolgente all’interno del parco di Villa Erba e scoprire anche le moderne concept car.

L’edizione 2024 ha attirato circa 12.000 visitatori, confermando il grande interesse del pubblico per questa giornata speciale.

