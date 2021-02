Concorso d’Eleganza Villa d’Este: l’edizione 2021 rinviata a ottobre

Dopo l'annullamento dell'edizione 2020, quella del 2021 ha già accusato un primo slittamento sul calendario: dal 28-30 maggio all'1-3 ottobre

La pandemia da Coronavirus sta continuando a mietere vittime anche nel settore dell’automotive e l’ultima in ordine di tempo è il nostro Concorso d’Eleganza di Villa d’Este: dopo l’annullamento dell’edizione 2020, anche quella del 2021 è fortemente a rischio perchè l’appuntamento inizialmente previsto del 28-30 maggio è stato ufficialmente posticipato al fine settimana dell’1-3 ottobre. Nella cornice di Cernobbio, sul Lago di Como, la speranza è quella che l’autunno porti un’energia maggiormente positiva rispetto a quella attuale, per la quale tutti gli sforzi dell’anno scorso, alla fine, sono risultati vani.

“Il particolare periodo che stiamo vivendo richiede risposte speciali – recita il comunicato stampa ufficiale rilasciato in questi giorni – Questo riguarda anche noi, poiché la situazione attuale continua ad essere gravata da numerose restrizioni dovute alla pandemia, il che ci preclude di effettuare una pianificazione e una preparazione affidabili per un evento di questo tipo. Dopo numerose e intense discussioni, BMW Group e il Grand Hotel Villa d’Este hanno quindi deciso congiuntamente di scegliere una nuova data per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021 entro la fine dell’anno“.