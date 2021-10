Cupra: al via la produzione di Born, il primo modello 100% elettrico

Cupra Born verrà realizzata nello stabilimento di Zwickau (Germania), il primo sito produttivo di veicoli 100% elettrici del Gruppo Volkswagen dove vengono assemblate anche Volkswagen ID3, Volkswagen ID4, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron

Alla presenza di Wayne Griffiths – CEO del marchio – e i membri del consiglio di amministrazione, Cupra ha dato inizio alla produzione di serie di Born, il primo modello 100% elettrico della Casa spagnola presso lo stabilimento di Zwickau, in Germania.

Cupra Born: al via la produzione

La produzione di Cupra Born segna l’inizio di una nuova era per il marchio, che al Salone dell’Automobile IAA di Monaco 2021 ha annunciato la propria offensiva elettrica e condiviso l’ambizione di convertirsi in un marchio completamente elettrico nel 2030. Con un DNA 100% Cupra e un design scolpito e ricercato ispirato al quartiere El Born di Barcellona, la vettura rappresenta un punto focale dell’espansione internazionale di Cupra. Con questo nuovo modello, l’azienda intende aumentare il mix del marchio fino al 20% del totale e raggiungere nuovi mercati internazionali, soprattutto i Paesi maggiormente elettrificati.

Born è già ordinabile e sarà disponibile nei Cupra Garage a partire dal prossimo mese di novembre. Lo stabilimento di Zwickau, da dove uscita questo modello, è il primo sito produttivo di veicoli 100% elettrici del Gruppo Volkswagen ed è considerato il più grande ed efficiente d’Europa: da lì possono uscire fino a 1.400 veicoli al giorno. Oltre a Cupra Born, vengono prodotti Volkswagen ID3, Volkswagen ID4, Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron.

“Con il suo design contemporaneo e la sportività elettrica che la caratterizza, Cupra Born rappresenta l’impulso della trasformazione dell’azienda e l’inizio dell’offensiva elettrica del marchio – ha detto Wayne Griffiths -. Produrre il nostro primo modello completamente elettrico nello stabilimento più grande d’Europa dedicato ai veicoli con questa tecnologia ci offrirà validi insegnamenti per arrivare a produrre veicoli elettrici a Martorell dal 2025. La nostra ambizione è produrre oltre 500.000 vetture elettriche all’anno in Spagna per diversi marchi del Gruppo”. “Produrre un’auto speciale come Born a Zwickau è un onore. Abbiamo un team specializzato nella produzione di veicoli elettrici e Born è oggi il quinto modello basato sulla piattaforma MEB a venir prodotto qui. Inoltre, Cupra Born verrà prodotta utilizzando energie rinnovabili secondo un concept di progetto carbon neutral“, ha aggiunto Stefan Loth, presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen Sassonia.