Cupra Born: debutta in Italia la versione e-Boost da 231 cavalli

Il marchio Cupra ha progettato una nuova versione ancora più sportiva del suo primo modello 100% elettrico, che attacca il mercato con prezzi da 40.700 Euro

Al fianco della versione di lancio che ha raggiunto il nostro Paese con prezzi a partire da 38.900 Euro, la Cupra Born ora sarà proposta anche in un nuovo modello ancora più sportivo e prestazionale che, di fatto, va ad ampliare la gamma del primo veicolo 100% elettrico del marchio spagnolo. Denominata “e-Boost“, promette non solo un’estetica più affilata ma, soprattutto, una powertrain decisamente più vigorosa capace di erogare la bellezza di 231 cavalli e 310 Nm di coppia massima.

La configurazione è sempre a singolo motore elettrico, il quale però ora garantisce prestazioni più “pimpanti” e in grado di far volare la Cupra Born e-Boost verso il traguardo dei 6,6 secondi nella prova di accelerazione 0-100 km/h con partenza da fermo. Ciò si traduce in un piacere di guida più incisivo ed evidente per il conducente, il quale potrà inoltre optare anche per un pacco batterie maggiorato da 77 kWh oltre a quello standard da 58 kWh.

Con un peso di 503 kg e un’architettura a 12 moduli, il nuovo accumulatore è in grado di alzare l’asticella dell’autonomia massima con la singola ricarica fino a quota 548 km (ciclo WLTP), ripristinabile senza problemi attraverso il collegamento alle colonnine da 135 kW in corrente continua che fanno passare la disponibilità energetica dal 10 all’80% in appena 36 minuti.

Per quanto riguarda la resa visiva, la nuova Cupra Born e-Boost si distingue dal modello di base per l’adozione dei cerchi in lega da 19” Thypoon Sport Black e per l’impianto frenante con dischi da 340 mm, ai quali si aggiungono nell’abitacolo i comandi al volante che consentono di selezionare le varie modalità di guida tra quelle disponibili. A richiesta, inoltre, sono acquistabili il Performance Pack (che aggiunge i cerchi Firestorm Sport Black da 20” su pneumatici performance maggiorati nelle misure 235/40 R20 96Y, nonchè il controllo dinamico dell’assetto con ESP a taratura sportiva), il Pilot Pack M Plus con diversi ADAS per la guida assistita, il Tech Pack L con parcheggio automatizzato e l’impianto BeatsAudio System da 395W.

Prezzi Cupra Born e-Boost

Un’occhiata ai prezzi al pubblico? La nuova Cupra Born e-Boost è disponibile già da ora in Italia con un listino in partenza da 40.700 Euro per quanto riguarda la versione con batteria da 58 kWh, che sale fino a 44.850 Euro se si sceglie il pacco di celle più capiente da 77 kWh.