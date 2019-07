Cupra: la concept elettrica inizia a prendere forma

Una foto teaser anticipa qualche dettaglio sull'auto che sarà svelata al Salone di Francoforte 2019 in programma dal 12 al 22 settembre

La partita della mobilità elettrica vede coinvolte le grandi case mondiali, ma anche he marchi che solamente definiamo “di nicchia” e comunque desiderosi di dire la propria, spesso con ottimi risultati. In fatto di auto elettriche, anche Cupra vuole essere della partita. La casa spagnola sta solleticando la fantasia dei curiosi col lancio di una foto che ritrae il la linea della vettura 100% elettrica che sarà presentata al Salone di Francoforte 2019 in programma dal 12 al 22 settembre.

Cupra svela un dettaglio dell’auto 100% elettrica

In Cupra devono avere uno spiccato senso del mistero e forse per questo si sono limitati a una sola immagine che, però, è destinata a fare parlare gli appassionati. Sappiamo di essere in presenza di un veicolo elettrico, ma nessun altro dettaglio è stato svelato. Dallo scatto nostra disposizione possiamo ipotizzare che si tratti di un SUV coupé dalle dimensioni importante e da un retrotreno dal taglio verticale.

La sottile linea di LED rossi è uno spot in fatto di eleganza e modernità, oltre essere il perfetto confronto per il logo del marchio. La sensazione generale è quella di essere in presenza di una vettura elettrica sì, ma dal forte animo sportivo, come sottolineato delle due pinne che dominano il lunotto posteriore per favorire l’aerodinamica. Per vedere come sarà questa nuova Cupra serve un po’ di pazienza: l’auto, infatti, sarà svelata al Salone di Francoforte 2019 in programma dal 12 al 22 settembre.