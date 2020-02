Cupra Leon 2020: look e motori da sportiva anche ibrida plug-in

Cupra Leon 2020 è disponibile con il propulsore 2.0 TSI turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta con tre livelli di potenza diversi (245 CV, 300 CV e 310 CV per l'allestimento Sportstourer con a trazione 4Drive) ai quali si unisce la versione ibrida plug-in con un'autonomia di circa 60 km in modalità 100% green

Cupra Leon è la novità 2020 del marchio sportivo spagnolo, la prima del segmento C, progettata e realizzata a Barcellona con la voglia di lasciare un segno con una vasta gamma di motorizzazioni e allestimenti per (quasi) tutti i gusti.

Cupra Leon 2020: le caratteristiche

Cupra Leon 2020 fa dell’ampia scelta di motorizzazioni la sua prima caratteristica. La vettura sarà disponibile con il propulsore 2.0 TSI turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta con tre livelli di potenza diversi: 245 CV e 370 Nm, 300 CV e 400 Nm oppure – ma solo per l’allestimento Sportstourer con a trazione 4Drive – 310 CV e 400 Nm di coppia. Questi motori 2.0 integrano il bloccaggio del differenziale anteriore a regolazione elettronica (VAQ) e sono affiancati dal cambio automatico DSG a 7 rapporti. La grande novità, però, è rappresentata dalla versione ibrida plug-in che nasce unendo un motore 1.4 da 150 CV che a uno elettrico (con pacco batterie da 13 kWh, per un’autonomia in modalità 100% green di circa 60 km nel ciclo WLTP) che insieme permettono alla Leon di avere una potenza complessiva di 245 CV e una coppia massima di 400 Nm.

“L’aggiunta di un propulsore ibrido plug-in ad alte prestazioni sottolinea il forte impegno di CUPRA per portare l’elettrificazione nel segmento ad alte prestazioni. Combinando un motore a combustione all’avanguardia e un motore elettrico, garantiamo un incredibile aumento delle prestazioni e un’accelerazione senza sforzi“, ha dichiarato Axel Andorff, Ricerca e Sviluppo di SEAT/CUPRA. La Cupra Leon 2020 monta sospensioni di tipo McPherson sull’asse anteriore e una soluzione con schema tipo multilink sull’asse posteriore. Lo sterzo progressivo e la regolazione adattiva dell’assetto (DCC), che cambia il setup della vettura in pochi millisecondi, permettono di avere pieno controllo della vettura Le modalità di guida sono quattro: Comfort, Sport, Cupra e Individual.

Cupra Leon 2020: look cattivo

La Cupra Leon 2020 è una sportiva vera e lo si capisce anche dal suo look aggressivo e moderno, sia nella sua declinazione a cinque porte sia Sportstourer. Le prese d’aria frontali hanno dimensioni imponenti e le minigonne laterali sono un richiamo evidente al mondo racing. I cerchi sono belli, ma il loro design ha alla base una funzione aerodinamica. Impossibile non notare gli scarichi squadrati color bronzo e l’estrattore dell’aria. I loro disponibili sono i metallizzati Bianco Candy, Magnetic Tech, Nero Midnight e Argento Urban, gli opachi Magnetic Tech matt e Petrol Blue matt e gli speciali speciali Rosso Desire e Grigio Graphene.