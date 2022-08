Cupra Leon 2022: in arrivo i nuovi turbo-benzina da 150 e 187 cavalli

Per il 2022 la gamma della Cupra Leon si allarga con due nuovi motori 1.5 TSI, sempre abbinati al cambio automatico DSG a sette rapporti

Importanti novità in arrivo per la gamma della Cupra Leon: quest’anno la sportiva del marchio spagnolo (sia in versione berlina a cinque porte che Sportstourer station-wagon) si rende protagonista di un consistente rinnovamento, che accoglie innanzitutto due inedite motorizzazioni a benzina con cilindrata 1.5 TSI dalla potenza specifica rispettivamente di 150 e 187 cavalli in abbinamento al tradizionale cambio automatico di tipo DSG a sette rapporti.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, invece, la nuova Cupra Leon 2022 si distinguerà dal Model Year precedente per la presenza dei gruppi ottici Full LED (all’anteriore e al posteriore), di un nuovo diffusore con colorazione in tinta con la carrozzeria e dei cerchi in lega da 18” in argento o rame. Novità anche all’interno dell’abitacolo, dove spiccano i sedili sportivi Cupra selezionabili nelle tinte blu petrolio o nero. Il listino prezzi? In partenza da 40.600 Euro.