Cupra Leon abbraccia l’elettrificazione: ecco la 1.5 mild-hybrid da 150 CV

La gamma della Cupra Leon si arricchisce della versione 1.5 Hybrid, che va ad affiancare le già presenti 1.4 e-Hybrid da 204 e 245 CV

In vista dell’anno nuovo, il marchio Cupra ha deciso di rinvigorire la gamma della sportivissima Leon introducendo una nuova motorizzazione ibrida che va ad affiancare le già presenti e-Hybrid da 204 e 245 cavalli. Chiamata 1.5 Hybrid, adotta il sistema di elettrificazione più leggero oggi presente sul mercato caratterizzandosi per un motore 1.5 turbo-benzina da 150 cavalli e 250 Nm di coppia in abbinamento a un alternatore e a una batteria agli ioni di litio da 48V – utili per viaggiare in elettrico durante le manovre a bassa velocità e per recuperare energia durante le fasi di decelerazione e frenata.

Il risultato di questa soluzione mild-hybrid le permette di raggiungere dei consumi pari a 6.0 Litri ogni 100 km percorsi (ciclo WLTP) e delle emissioni di CO2 all’interno della fascia dei 135 g/km, pur contando su prestazioni del tutto interessanti con tanto di velocità massima di 214 km/h. Per quanto riguarda la dotazione di serie, la nuova Cupra Leon 1.5 Hybrid propone i cerchi da 18”, i gruppi ottici Full LED con Light Assist con indicatori di direzione dinamici, i due display touch sulla plancia da 10”, i sensori di parcheggio posteriori, i sedili sportivi in tessuto e il cruise control adattivo.

Tra gli optional sono previsti inoltre i gruppi ottici Matrix LED (+720 Euro), i sedili a regolazione elettrica con rivestimento in pelle (+1.730 Euro), il Technology Pack (che per 1.500 Euro in più aggiunge l’infotainment da 12” con navigatore, una suite più completa di ADAS e la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone) e il Design Copper Pack (che integra per altri 1.000 Euro i cerchi da 18” in color rame, la pedaliera in alluminio e lo spoiler posteriore in nero lucido). Il prezzo di listino? Da 34.050 Euro.