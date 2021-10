Seat Leon vince il premio “Best Buy Car Europa 2021” nel Gala AutoBest

Seat si aggiudica il premio AutoBest per la seconda volta, dopo aver ottenuto il riconoscimento nel 2017 con l'Ateca

Seat Leon ha conquistato il premio Best Buy Car Europa 2021 assegnato durante la ventesima edizione del Gala di AutoBest. Per la casa spagnola non si tratta del primo riconoscimento di questo tipo: il primo titolo era stato quattro anni, nel 2017. In quella edizione fu la Seat Ateca a trionfare.

Leon, la best sellers di Casa Seat

Leon è la best seller di Seat: dal 2014 sono state vendute 2,3 milioni di unità. Per puntare ancora più in alto, il brand ha fatto un importante investimento pari a 1,1 miliardi di euro per arrivare ad avere una vettura più efficiente, dinamica, sicura e connessa. Disegnata, sviluppata e prodotta a Barcellona, per consentirle un posizionamento di rilievo non solo nella gamma del marchio, ma per l’intero segmento, Leon offre un livello di tecnologia tale da renderla il primo modello completamente connesso di Seat. Le cinque tipologie di propulsione differenti (benzina TSI, Diesel TDI, metano TGI, Mild Hybrid eTSI e ibrida plug) la rendono adatta a tutte le esigenze.

L’importanza del ricevere il premio Best Buy Car Europa 2021 è stata espressa perfettamente da Wayne Griffiths, CEO di Seat e Cupra: “Aggiudicarci il premio ‘Best Buy Car Europa 2021’ consegnato da AutoBest è il miglior riconoscimento possibile per tutto il team coinvolto nel lancio della Leon migliore di sempre, un successo basato su solide basi, con un investimento di 1,1 miliardi di Euro che ha portato l’auto a un livello successivo. Seat Leon è disegnata, sviluppata e prodotta a Barcellona. Questo traguardo sottolinea la rilevanza di Seat Leon nel mercato e ci consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Poter ritirare questo premio di persona, a nome di tutto il team, ricompensa il duro lavoro di ciascuna persona coinvolta nel progetto. E non c’è luogo migliore della Llotja de Mar di Barcellona, in cui nomi come Gaudí, Miró e Picasso hanno lasciato il segno della propria arte, per farlo“.

Questo il commento di Dan Vardie, fondatore e presidente di AutoBest: “Non avremmo potuto desiderare una celebrazione migliore per questo 20° anniversario del Gala AutoBest, evento dedicato ai media automotive tra i più importanti d’Europa e del mondo. Seat Leon è AutoBest Best Buy Car Europa, importante riconoscimento nell’industria automotive che fornisce ai clienti europei una valutazione indipendente, autentica e professionale dei nuovi modelli presenti sul mercato europeo. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento in un luogo così pieno di storia e cultura“.