Cupra Leon VZ Carbon: disponibile in Italia la sportiva da 47.800 Euro (anche ibrida)

Carbonio a vista e dettagli esclusivi, sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo: la versione VZ Carbon di Cupra Leon arriva in Italia con due motori benzina e uno ibrido plug-in

Aggressiva, sportivissima e ancora più elegante: debutta nel nostro Paese la versione speciale VZ Carbon di Cupra Leon, che sostanzialmente conferma la meccanica del modello originale introducendo però diverse modifiche all’estetica che la rendono ancora più appetibile agli occhi degli appassionati del marchio spagnolo. Come si evince dal nome è il carbonio a vista (di color rame) che la rende unica, presente sui gusci degli specchietti retrovisori, sullo splitter anteriore e sullo spoiler posteriore in cima al lunotto.

Oltre a ciò il bodykit di Cupra Leon VZ Carbon presenta le minigonne laterali in Dark Aluminium e degli splendidi cerchi in lega leggera da 19”, sempre con dettagli in rame che poi si possono notare anche nell’abitacolo per quanto riguarda le cuciture del cruscotto e dei sedili CUP Bucket Sabelt – entrambi disponibili in pelle nera o blu Petrolio.

Quest’ultimi sono stati scelti perchè garantiscono una migliore tenuta laterale durante la guida sportiva, nonchè una seduta più ergonomica per tutte le tipologie di guidatori. La Cupra Leon VZ Carbon è disponibile nelle due motorizzazioni benzina 2.0 TSI 300 CV DSG e 2.0 TSI 245 CV DSG ma anche con quella ibrida plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG, il cui prezzo per l’Italia parte da 47.800 Euro.