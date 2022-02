Cupra MetaHype: direzione Metaverso con Tavascan e UrbanRebel (ma non solo)

In occasione del suo quarto anniversario, il brand Cupra ha confermato i suoi piani futuri che prevedono il lancio di Tavascan e UrbanRebel nel biennio 2024-2025

Sono passati quattro anni dalla sua entrata sul mercato dell’automotive e proprio in occasione del suo anniversario (festeggiato lo scorso 22 febbraio) il marchio Cupra ha presentato gli obiettivi che definiranno il suo prossimo futuro. Con una campagna di comunicazione segnalata dall’hashtag #CupraX2, questi comprendono il raddoppio di vendite, fatturato e concessionari (i cosiddetti City Garage) e passeranno attraverso la piattaforma MetaHype e la commercializzazione di quattro nuove vetture elettriche, tra le quali la Tavascan e la UrbanRebel.

Nel primo caso l’intenzione del brand Cupra è quella di digitalizzare ulteriormente l’esperienza che un cliente è in grado di vivere quando si avvicina alle proposte della Casa spagnola, tramite una “versione personalizzata” del famoso Metaverso lanciato recentemente da Mark Zuckerberg. Il MetaHype, nello specifico, sarà una piattaforma in cui marchi, start-up e content creators potranno organizzare eventi utili a definire esperienze di vario tipo per avvicinare appassionati e potenzialmente anche nuovi clienti, per esempio attraverso la presentazione degli NFT o di determinati prodotti.

Sviluppato in collaborazione con VISYON (che avrà anche un proprio hub personale con il quale partecipare alla versione virtuale dell’evento musicale Primavera Sound), il MetaHype sarà inoltre affiancato dal progetto “Cupra2 Experience” che consentirà agli utenti di diventare protagonisti di varie competizioni virtuali al volante della UrbanRebel come modello NFT (precedentemente messa all’asta in via esclusiva).

L’edizione “fisica” della sportiva spagnola con motore elettrico, invece, passerà da concept a versione di serie in occasione del suo lancio ufficiale nel 2025, un anno più tardi del debutto della crossover Tavascan. Queste, però, sono solo due delle quattro novità Cupra a batterie che vedremo nel prossimo futuro, proposte sia con alimentazioni a zero emissioni che ibride plug-in prima dello “switch” definitivo del 2030. Seguiranno sicuramente aggiornamenti…