Cupra parteciperà all’Extreme E con ABT

Cupra ha annunciato la propria partecipazione all’Extreme E, la competizione dedicata ai SUV elettrici, che prenderà il via all’inizio del 2021, insieme al team ABT Sportsline.

Cupra e ABT: insieme per primeggiare all’Extreme E

A partire dal 2021, prenderà il via Extreme E, il campionato dedicato a SUV elettrici che si sfideranno in vari circuiti estremi sparsi in tutto il mondo. Estremi nel vero senso della parola dato che i partecipanti si cimenteranno su ghiaccio, deserto, fiumi e boschi. Tra i primi team ad aderire a questa competizione c’è Cupra che correrà insieme al team ABT Sportsline. L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione del nuovo Cupra Garage di Amburgo. Nel corso dell’evento di inaugurazione, è stato svelato in anteprima mondiale il SUV elettrico da corsa che sarà guidato dal confermassimo Mattias Ekstrom, pilota svedese considerato da tutti uno dei più versatili a livello mondiale e dal palmares davvero importante, in cui trovano posto il titolo nello Swedish Touring Car Championship nel 1999, il World Rallycross nel 2016, il DTM (due volte nel 2004 e nel 2007) la Race of Champions, conquistata nel 2006, nel 2007 e nel 2009. Per consolidare la propria posizione di leader nel mondo del motorsport, Cupra ha ingaggiato Ekstrom come e-ambassador ed e-Racer del marchio.

“L’Extreme E rappresenta l’atteggiamento sfidante di Cupra nel mondo delle corse e l’ambizione del marchio di esplorare nuove esperienze in ambito motorsport. La decisione di diventare il primo costruttore automobilistico a partecipare alla competizione e di rafforzare la nostra collaborazione con ABT sono la prova della visione condivisa di entrambi i partner di reinventare il mondo delle auto ad alte prestazioni attraverso l’elettrificazione“, ha detto entusiasta Werner Tietz, vicepresidente esecutivo Ricerca e Sviluppo di SEAT.