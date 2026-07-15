Cupra protagonista a Goodwood tra Leon VZ e-HYBRID Racer, Raval e Formula E

Cupra è stata tra i protagonisti del Goodwood Festival of Speed, andato in scena lo scorso fine settimana nel Regno Unito. Nel corso dell’evento, il marchio ha presentato Leon VZ e-HYBRID Racer e ha annunciato il rinnovo della partnership con Kiro in vista della nuova era Gen4 della Formula E.

Accanto alla nuova vettura da competizione, lo stand del costruttore ha ospitato anche Raval e la monoposto del team Cupra Kiro Formula E, mentre piloti e ospiti hanno preso parte alle tradizionali esibizioni sulla celebre salita di Goodwood. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per mostrare l’evoluzione dei progetti elettrificati sviluppati tra pista e produzione di serie.

Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer 2026: il prototipo per le competizioni turismo

Tra le novità presentate a Goodwood ha debuttato Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer, prototipo sviluppato per esplorare una nuova architettura destinata alle competizioni turismo. Il progetto combina il motore elettrico di Cupra Raval, il propulsore termico di Leon VZ e la batteria della Leon e-HYBRID, con l’obiettivo di valutare una soluzione ibrida pensata per il motorsport.

La vettura punta a coniugare l’elettrificazione con le caratteristiche tipiche delle competizioni turismo, integrando la strategia push-to-pass già vista nell’ETCR con una piattaforma orientata a contenere costi e complessità. Tra gli aspetti evidenziati dal costruttore rientrano anche la gestione dell’energia, della potenza e degli pneumatici, elementi che assumono un ruolo centrale nella strategia di gara.

Sul piano tecnico, Cupra Leon VZ e-HYBRID Racer sviluppa una potenza complessiva di 500 CV (370 kW), ottenuti dalla combinazione di un motore 2.0 turbo da 250 kW e di un motore elettrico posteriore da 120 kW. Il prototipo accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, raggiunge una velocità massima di 265 km/h ed è dotato di un cambio sequenziale a sei rapporti con comandi al volante.

Cupra Raval 2026: debutta la versione con guida a destra

Al Goodwood Festival of Speed 2026 è stata annunciata anche l’introduzione di Cupra Raval nel mercato britannico, dove sarà proposta nella versione con guida a destra. Il modello elettrico compatto, lungo circa quattro metri, è sviluppato sulla piattaforma MEB+ ed è progettato, sviluppato e prodotto a Barcellona.

Secondo i dati dichiarati dalla casa, Raval offre un’autonomia fino a 450 km e abbina dimensioni compatte a un abitacolo pensato per garantire spazio a passeggeri e bagagli. Il modello è destinato a un impiego sia urbano sia extraurbano, con un’impostazione che punta a coniugare praticità e dinamica di guida.

La gamma prevede diverse versioni, accomunate da un assetto ribassato di 15 mm, sospensioni dedicate, sterzo progressivo ed ESC Sport. Al vertice dell’offerta si colloca Raval VZ, accreditata di una potenza di 226 CV (166 kW), mentre la Launch Edition rappresenta la versione di accesso della gamma.

Rinnovata la partnership con Kiro in Formula E

In occasione del Goodwood Festival of Speed, Cupra ha annunciato il rinnovo della partnership con Kiro Race Co., confermando la presenza del team nel FIA Formula E World Championship anche con l’introduzione della nuova generazione di monoposto Gen4. La squadra utilizzerà la nuova Porsche 975 RSE, segnando l’inizio di un nuovo ciclo tecnico per la categoria.

Nel corso dell’evento è stata inoltre presentata la show car Formula E Gen4 con la livrea Energy Flow, realizzata per il Festival. La nuova generazione di monoposto raggiunge una potenza di 816 CV (600 kW), adotta la trazione integrale permanente (AWD), supera i 335 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi.

A Goodwood, il pilota britannico Dan Ticktum ha guidato la vettura lungo il tradizionale percorso, offrendo al pubblico una delle prime dimostrazioni dinamiche della nuova monoposto.