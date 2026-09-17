Cupra Raval 2026: nuova versione Edge da 27.000 euro e autonomia fino a 328 km

Cupra Raval amplia la propria gamma in Italia con l’arrivo della versione Edge, proposta con batteria da 37 kWh e motore da 99 kW (135 CV). Il listino del modello elettrico comprende ora due tagli di batteria, tre livelli di potenza e quattro configurazioni dedicate al mercato italiano.

La nuova auto del brand spagnolo viene proposta a 27.000 euro chiavi in mano e dichiara un’autonomia fino a 328 km. Il lancio commerciale è accompagnato dalla campagna University of the Streets e da una serie di eventi nei Cupra Garage italiani, in programma il 24 settembre.

Cupra Raval 2026: batteria da 37 kWh e autonomia fino a 328 km

La versione Edge introduce una batteria Litio-Ferro-Fosfato (LFP) da 37 kWh netti, composta da 102 celle e con un peso complessivo di 299 kg. Abbinata al motore da 99 kW (135 CV), consente un’autonomia dichiarata fino a 328 km.

La ricarica in corrente continua dal 10 all’80% richiede 23 minuti, con una potenza massima di 88 kW. La nuova configurazione va ad affiancare le altre versioni già previste a listino, ampliando l’offerta della gamma elettrica.

Cupra Raval 2026: dotazioni di serie della versione Edge

La dotazione di serie comprende cerchi in lega da 18 pollici DEFIER Silver/Black Machined, vetri posteriori oscurati e sedili anteriori sportivi. A bordo sono presenti il display infotainment da 12,9 pollici e il Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici.

Sono inoltre disponibili Full Link wireless con Apple CarPlay e Android Auto, Keyless Advance e videocamera posteriore. Tra i sistemi di assistenza alla guida figurano ACC predittivo e Cross Road Assist, inclusi nel pacchetto Safety Assist.

Cupra Raval 2026: gamma, potenze e allestimenti

Con l’introduzione della versione Edge, la gamma italiana comprende ora due batterie, da 37 e 52 kWh, e tre livelli di potenza: 99 kW, 155 kW e 166 kW.

Gli allestimenti previsti sono Edge, Edge Plus, VZ Century e VZ Century Manganese, per un totale di quattro configurazioni destinate al mercato italiano. Tutte le versioni hanno ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP.

Cupra Raval 2026: la campagna University of the Streets

Il lancio commerciale è accompagnato dalla campagna University of the Streets, già presentata nei mesi scorsi e ora diffusa sui principali canali di comunicazione italiani.

Ambientata nel quartiere El Raval di Barcellona, la campagna coinvolge diversi protagonisti legati al mondo della musica e della creatività. Tra questi figura Mahmood, già presente in occasione dell’anteprima mondiale del modello.

La pianificazione, avviata in televisione il 13 settembre, proseguirà anche sui canali digitali e social nelle settimane successive.

Cupra Raval 2026: il 24 settembre la Cupra Raval Night

Il prossimo 24 settembre, Cupra Raval sarà al centro di un evento organizzato contemporaneamente nei Cupra Garage presenti sul territorio italiano.

La Cupra Raval Night prevede spazi immersivi, attività dedicate alla tecnologia e al design, sessioni di gaming e test drive in notturna. L’iniziativa rientra nel programma di lancio del modello sul mercato italiano.