Cupra Tavascan Concept, il SUV coupé 100% elettrico

Il mondo dell’automotive si fa sempre più green e ormai tutte le case hanno almeno un modello senza emissioni. Alla lista si aggiunge Cupra Tavascan Concept, il SUV coupé completamente elettrico unisce DNA ad alte prestazioni tipico della casa con un’innovativa tecnologia di propulsione e un design sofisticato, emozionale ed espressivo.

Cupra Tavascan Concept: com’è fatto

Cupra Tavascan Concept unisce il design di un crossover cinque porte, i punti di forza di un SUV e l’eleganza di una sport coupé. Si tratta della prima vettura stradale del marchio con un propulsore completamente elettrico, e ciò ne esalta ed enfatizza le proporzioni, con zero emissioni. Ha spiegare il progetto è Wayne Griffiths, CEO di Cupra: “Oltre che con CUPRA Formentor, che lanceremo nel 2020 insieme ad altri due modelli ibridi plug-in ad alte prestazioni, abbiamo dato dimostrazione delle nostre capacità tecnologiche sviluppando la prima turismo da gara completamente elettrica al mondo, la CUPRA e-Racer. Ora con CUPRA Tavascan Concept, portiamo questa visione su un’auto stradale, dimostrando che le prestazioni possono essere elettrificate“. L’esterno della vettura risulta muscolare e dinamico.

Il design del frontale ne enfatizza la personalità elettrica con il logo Cupra in posizione ribassata, che consente di modificare totalmente il punto focale. Ogni presa d’aria aumenta inoltre l’efficienza, consentendo all’aria di scorrere fluidamente sulla carrozzeria della vettura, oppure confluire all’interno per raffreddare le batterie. I muscolosi passaruota ospitano cerchi in lega da 22” con design a turbina, il cui design è pensato per spostare agilmente l’aria, permettendo al SUV coupé di planare, minimizzando la resistenza dell’aria. Nel posteriore, il diffusore conferisce un fattore aerodinamico funzionale.

Per gli interni della Concept sono stati utilizzati colori a contrasto, carbonio strutturale e un approccio dinamico a tecnologia e design per ottenere un abitacolo lussuoso e leggero. L’illuminazione ambiente diffusa a LED accoglie i passeggeri all’apertura delle porte, e i materiali presenti all’interno, pelle, carbonio e Alcantara, racchiudono emozione. I sedili sportivi di tipo Bucket rivestiti in pelle con effetto 3D appagano estetica e funzionalità, mentre il cruscotto ad ala sembra fluttuare nella parte anteriore dell’abitacolo, conferendogli direzionalità e un senso di spazio. Dietro al volante, il guidatore è al centro, con un cruscotto digitale da 12,3” che offre tutte le informazioni necessarie, insieme a un display per l’infotainment da 13”. Lo schermo integrato dentro ciascuno dei sedili bucket si può ruotare, all’occorrenza, verso il passeggero. La connettività tramite smartphone e gli speaker, invece, consentono a ciascun occupante di approfittare dello spazio di bordo.

A spingere la Cupra Tavascan Concept ci sono due motori, uno su ogni asse, che erogano una potenza totale di 306 CV di potenza a tutte e quattro le ruote, offrendo prestazioni di alto livello. Cupra Concept vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6,5 secondi. La Concept, basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, è dotata di un pacco batteria agli ioni di litio da 77kWh che consente un’autonomia che arriva a 450 km (ciclo di test WLTP). Inoltre, essendo il pacco alloggiato sul pianale della vettura, il centro di gravità rimane basso, con un conseguente aumento del dinamismo.