Czinger 21C: l’hypercar ibrida da 1.250 CV che assomiglia a un caccia supersonico

La supersportiva realizzata dalla factory statunitense potrà contare su una powertrain ibrida con base V8 e su un'estetica che riprende nell'aerodinamico i più moderni jet da combattimento

Un’altra direte voi… come darvi torto? Ultimamente il mondo delle hypercar si è rinvigorito con una serie di modelli che definire estremi è riduttivo, tra i quali ora vuole il suo posto anche la 21C prodotta dall’azienda americana Czinger. Questa piccola “bomba” a quattro ruote, in realtà, era già stata svelata in occasione del Salone Web di Ginevra del 2020 in un primo esemplare che, oggi, è diventato a conti fatti qualcosa di… decisamente diverso.

La nuova versione della Czinger 21C, infatti, ha richiesto innumerevoli ore di lavoro da parte degli ingegneri a stelle e strisce, che hanno infine portato al risultato che potete ammirare nelle foto presenti nella gallery a corredo di questo articolo. Rispetto al concept di Ginevra è stato affinato soprattutto il comparto aerodinamico per renderla ancora più affilata, che a sua volta ha richiesto un allargamento delle proporzioni (fino a 2,05 metri), l’introduzione di sospensioni più agili nel loro comportamento dinamico e un alleggerimento del peso a secco – che ora ferma la bilancia a soli 1.240 kg.

Ciò è stato possibile grazie all’adozione di un telaio ultraleggero in alluminio e fibra di carbonio, che ben si sposa con un’estetica molto simile a quella dei jet da combattimento… anche nella disposizione dell’abitacolo, sempre in configurazione 1+1 con il passeggero dietro al pilota. Il punto di forza, però, è rappresentato dalla sua powertrain ibrida, composta da un tradizionale V8 a doppio turbo-compressore da 2.88 Litri in posizione centrale affiancato da due unità elettriche supplementari installate sull’asse anteriore.

Sviluppata “in casa” dall’azienda californiana, questa powertrain è in grado di funzionare anche con biocarburanti eco-sostenibili ed è capace di raggiungere la bellezza di 1.250 cavalli con un fondo scala di 11.000 giri al minuto, scaricati a terra da un cambio sequenziale a sette rapporti e gestiti da un pacco batterie al titanato di litio. Questo lavora in sinergia con un terzo (più piccolo) motore elettrico, che svolge la duplice funzione di generatore/starter e di sistema per la frenata rigenerativa. A richiesta, inoltre, è disponibile un “Boost Pack” che aggiunge altri 100 cavalli all’output di sistema, il quale di conseguenza può superare l’asticella dei 1.350 CV di pura potenza ibrida.

Le prestazioni? Da assoluto riferimento: la velocità massima dovrebbe raggiungere il tetto dei 450 km/h, mentre gli scatti 0-100 e 0-300 dovrebbero rispettivamente fermare il cronometro in meno di due secondi e in circa 8,5 secondi. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, la Czinger 21C sarà prodotta in due versioni – Vmax ad alta scorrevolezza e ad alto carico aerodinamico, per una downforce di 615 kg a 160km/h e di 2 tonnellate e mezza a 320 km/h – e in soli 80 esemplari, al debutto in serie dal 2023 con un costo unitario di 1,7 milioni di dollari.