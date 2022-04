Dacia Duster Extreme: disponibile la serie limitata da 20.350 Euro

Definita dal colore grigio (ma non solo) con dettagli arancioni, la Duster Extreme è proposta anche con l'alimentazione bifuel benzina-GPL

Con un mese di anticipo sulla tabella di marcia, il marchio Dacia ha finalmente preparato il debutto dell’ultima serie speciale a tiratura limitata della sua auto best-seller in Italia e in Europa. Ad aprile, infatti, la Duster in versione Extreme farà capolino sul mercato del nostro Paese proponendo una dotazione estetica esclusiva e una gamma motori che, al fianco delle alimentazioni tradizionali a benzina e diesel, proporrà anche la tanto richiesta bifuel mista benzina-GPL, che consente un risparmio notevole sui consumi in ordine di marcia.

Cosa la rende così speciale? Oltre ad aver ereditato la dotazione dell’allestimento top di gamma Prestige, la Dacia Duster Extreme si distingue per l’esclusivo colore della carrozzeria in “Grigio Road” con dettagli in arancione sulla calandra anteriore, sulle calotte degli specchietti retrovisori, sulle barre porta-tutto del tettuccio e sul portellone posteriore. Eventualmente la tinta esterna può essere anche scelta nei colori Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron e Orange Arizona, tutti equipaggiati con i cerchi in lega da 17” di colore nero.

Passando nell’abitacolo, la Dacia Duster Extreme mette in mostra un rivestimento in tessuto/TEP con cuciture arancioni sui sedili ma anche su tutti i dettagli che circondano la consolle centrale dell’infotainment Media Nav Evolution da 8”, le maniglie delle portiere, il bracciolo centrale e le bocchette del condizionatore automatico. La dotazione è completata dall’accesso alla vettura e dall’avviamento del motore senza chiave (Keyless), dalle prese USB a disposizione dei passeggeri e dalla telecamera esterna con angolo di visuale a 360°.

Lato motorizzazioni, la versione Extreme della Dacia Duster conferma sostanzialmente i propulsori già presenti nella gamma 2022 del modello standard, vale a dire il benzina 1.3 TCe da 150 cavalli con cambio automatico, il diesel 1.5 dCi da 115 CV e il bifuel ECO-G da 100 CV con trasmissione manuale a sei rapporti. I prezzi? Il listino parte da 20.350 Euro e tocca i 24.250 Euro se si decide di optare per l’alternativa a benzina con trazione anteriore.