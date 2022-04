Dacia Duster: la terza generazione (del 2024) sarà tutta nuova

La prossima generazione della Duster adotterà la versione migliorata della piattaforma CMF-B, che porterà tante novità sotto il punto di vista tecnico e meccanico

In concomitanza con il lancio in Italia della versione speciale Extreme, la Dacia Duster continua a far parlare di sè volgendo lo sguardo sulla prossima generazione (la terza) che farà capolino sul mercato entro qualche anno. Per il SUV del marchio rumeno serve un cambio di passo deciso per rimanere in linea con la concorrenza e questo presuppone un significativo aggiornamento della sua piattaforma modulare, al fine di esaltare le doti di guida senza scendere a compromessi in termini di comfort, rumorosità e vibrazioni.

Secondo una recente intervista rilasciata da Denis Le Vot, CEO di Dacia, la nuova Duster di terza generazione (che vedremo non prima del 2024) adotterà l’ultimo upgrade del pianale CMF-B dell’Alleanza, che garantirà corposi miglioramenti sotto tutti i punti di vista senza intaccare l’identità originale di un modello che è tra i più apprezzati dagli automobilisti.

“Trasferiremo la piattaforma CMF-B per dare vita al Nuovo Duster, che sarà migliore di quello che abbiamo ora in termini di comfort, caratteristiche e maneggevolezza – ha affermato Denis Le Vot – La lunghezza sarà più o meno la stessa, 4,35 metri, e la sua impostazione sarà ancora da SUV 4×4 solido e robusto: dobbiamo continuare su questa strada perchè avremo ancora tanti clienti che avranno bisogno di un veicolo del genere per guidare ogni giorno su strade sconnesse di qualsiasi tipo”.